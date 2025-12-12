MACHAGAI VINO A OCULTARSE POR EL INTENTO DE HOMICIDIO DE SU MUJER E HIJA: LO DETUVIERON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 24 años fue aprehendido esta tarde por agentes de Investigaciones Complejas Interior. Vino de Buenos Aires a tratar de guarecerse en la localidad.

Desde la D.D.I de Lomas de Zamora en la fecha se comunicaron y solicitaron la colaboración del personal Investigaciones para dar con la captura de un ciudadano quien hace unos días cometió un ilícito de “Homicidio Agravado por el Vínculo en Grado de Tentativa y Lesiones Leves”, que damnifica a la concubina e hija de este.

Este hecho, tomo trascendencia mediática y sucedió en la localidad de San Francisco Solano, donde este habría lesionado a su pareja y a su hija menor de 5 años con un arma blanca.

Los trabajos realizados por los investigadores porteños, determinaron que esta persona huyo a la localidad de Machagai y que allí, se encontraba escondido.

Esta tarde a eso de las 17:30, tras recabar la información necesaria, los efectivos chaqueños llegaron a una finca de Roque Sáenz Peña al 400 aproximadamente, donde detuvieron al buscado.

Consultado con la UFI Nº 17, dispuso que el mismo sea notificado de su detención en la presente causa. Se puso en conocimiento Fiscal en turno Dr. Marcelo Fabián Soto y al Juez de Garantía Dr. Alberto Kubicek. Detenido junto actuaciones fueron remitidos a Comisaria Machagai.

Relacionado