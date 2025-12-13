MACHAGAI: CAE EN EL CHACO UN HOMBRE BUSCADO EN BUENOS AIRES POR INTENTAR MATAR A SU MUJER Y SU HIJA

Un joven de 24 años fue aprehendido este viernes por la tarde, en Machagai, hasta donde llegó desde la localidad bonaerense de San Francisco Solano, huyendo por el intento de homicidio de su mujer y su hija.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Investigaciones Complejas Interior de la Policía del Chaco.

Según el informe oficial, desde la D.D.I. de Lomas de Zamora habían solicitado la colaboración del personal Investigaciones para dar con la captura de un sujeto, quien hace unos días cometió un ilícito de «Homicidio Agravado por el Vínculo en Grado de Tentativa y Lesiones Leves» contra su concubina y su hija.

El hecho ocurrió en la localidad de San Francisco Solano de la provincia de Buenos Aires, donde este habría lesionado a su pareja y a su hija menor de 5 años con un arma blanca.

Desde la Policía bonaerense determinaron que esta persona huyó a la localidad de Machagai, donde se encontraba escondido.

Así, tras recabar la información correspondiente, los efectivos chaqueños llegaron este viernes, alrededor de las 17.30, a una finca de Roque Sáenz Peña al 400 aproximadamente, donde detuvieron al buscado.