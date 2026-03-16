LUMILAGRO DESMINTIO A PICHETTO POR DECIR QUE LA EMPRESA HABIA CERRADO

Lumilagro desmintió al diputado nacional por Provincias Unidas, Miguel Ángel Pichetto, por decir que la empresa había cerrado .

La compañía señaló en su cuenta de X como «falso» lo que escribió el legislador. Pichetto señaló: «La propia empresa Lumilagro reconoce que redujo la fabricación local para producir termos en el exterior. El efecto es evidente: menos trabajo argentino, menos industria nacional y más productos importados, especialmente de China».

Por su parte, la respuesta de la empresa fue: «FALSO TU FALSO. El plan de reconversión de Lumilagro incluye la apertura de locales propios, la exportación a Uruguay y Brasil para luego expandirse al resto del mundo y la comercialización de nuevos productos asociados que se fabricarán en la Argentina. Además, la empresa está ampliando áreas como marketing y diseño. Ahora, 47 millones de argentinos pueden acceder a un termo especialmente diseñado para tomar mate, de mejor calidad y a menor precio».

«PD: Cuidado con los termos truchos! El acero puede ser tóxico», indicó Lumilagro, que adjuntó el link mediante el cual se pueden comprar los termos.