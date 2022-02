LUANA VOLNOVICH EXPLICÓ POR QUÉ VIAJÓ A CANCÚN

“Tenía unos pasajes que se me iban a vencer”, adujo la titular del PAMI, quien además sostuvo que «los medios se ensañaron» con ella «por ser mujer».

Casi dos meses después del escándalo, la titular del PAMI, Luana Volnovich, se refirió este viernes a la polémica que se originó por su viaje al Caribe con su novio y número dos el organismo. “Usé pasajes que se me iban a vencer”, justificó la funcionaria y acusó a los medios de perseguirla.

Volnovich fue grabada a principios de enero por un turista argentino en Hollbox, una playa paradisíaca a pocos kilómetros de Cancún. En el video, la funcionaria conversaba y compartía un trago en la barra de un bar con Martín Rodríguez, que además de ser su pareja, es el vicedirector del PAMI. Ante la ausencia de ambos, el organismo quedó virtualmente acéfalo.

El viaje de Volnovich se dio en medio de un nuevo avance de la pandemia, y pese al pedido del presidente Alberto Fernández a sus funcionarios para que sus vacaciones fuesen breves y dentro de la Argentina.

“Fueron los primeros 10 días de vacaciones que me tomé después de dos años de trabajo intensivo, fueron realmente muy necesarios”, sostuvo este viernes Volnovich en declaraciones a Futurock, y siguió: “El destino tuvo que ver con que usé pasajes que se me iban a vencer, cosas que les pasan a las personas que viven de su sueldo”.

La funcionaria afirmó que la atacaron con “12 tapas de diarios y mentiras brutales a cuestiones de mi vida personal, muchas por mi condición de mujer, que es más fácil, eso lo tengo claro”.

El pago de sueldos a Luana Volnovich y sus familiares cercanos le cuesta al Estado aproximadamente $2 millones de pesos por mes, de acuerdo a lo publicado por el diario Clarín a partir de los registros de la ANSES.

“Que me peguen por mi vida personal me da cierta tranquilidad de que no me pueden pegar por mi trabajo”, agregó Volnovich y aseguró que por sus funciones tiene “muchos enemigos, tocamos muchos intereses. La historia de PAMI es muy oscura y nosotros damos la discusión”.

En enero, en medio del escándalo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que Alberto Fernández tenía intenciones de desplazar a la funcionaria de La Cámpora. Sin embargo, finalmente no se produjo tal decisión. El viernes pasado, el Presidente se mostró por primera vez con Volnovich en un acto, tras la polémica por su viaje.

