LO CONDENARON POR TRANSPORTAR DROGA, INCUMPLIÓ LA PRISIÓN DOMICILIARIA Y SE LA VOLVIERON A OTORGAR POR SUS HIJOS

El hombre de 33 años fue sorprendido mientras trasladaba, armado con un revólver, más de 17 kilos de marihuana en junio de 2022. Pidió domiciliaria por sus hijas, se la otorgaron, pero la incumplió. Ahora nuevamente recibió el beneficio.

El 5 de marzo de este año, Ricardo Hernán Castillo de 33 años fue condenado a 4 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. El fallo del Tribunal Oral Federal de Resistencia se dio tras una investigación por el hallazgo de 17 kilos de marihuana durante una transacción narco que fue interrumpida por la División Drogas Interior de la Policía de la Provincia del Chaco.

El hecho ocurrió pasada las 18 horas del día 20 de junio de 2022. Los policías detectaron la circulación de un automóvil Volkswagen Gol blanco que estaba denunciando y vinculado al transporte de estupefacientes en el ingreso al barrio Antonio Zafra de la ciudad de Sáenz Peña.

En la Quinta 61 se detuvo el vehículo de Castillo y de allí bajaron dos personas que se dirigieron al baúl de donde sacaron una bolsa blanca. En ese momento exacto, los agentes los sorprendieron y demoraron, pese a que uno de ellos intentó huir.

En el interior de la bolsa blanca, hallaron veintidós panes rectangulares envueltos con cinta de embalar que contenían marihuana, con un peso total de 17,702 kilos. También encontraron un revólver calibre 32 con cinco balas colocadas, cuya tenencia ostentaba Castillo.

Previo al juicio abreviado la defensa de Castillo solicitó que la pena acordada se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario, en base a la necesidad de su asistido de hacerse cargo del cuidado y manutención de sus tres hijos menores, con los que convivía previo a su detención en unidad carcelaria.

A Castillo le habían dado lugar a esa demanda en agosto de 2022. Debía cumplir la domiciliaria en su casa de Campo Largo pero incumplió el acuerdo y por ese motivo le habían revocado el beneficio.

«Mi hermana hizo una declaración donde expresó que yo no estaba en el domicilio, tengo tres nenas a cargo y mi hermana tres más, hubo una pelea entre los chicos y terminamos discutiendo los grandes, y yo justo no me encontraba en el domicilio porque estaba realizando los trámites previos para contraer matrimonio, por ello estaba en la casa de mi novia que está justo a la vuelta de mi casa, fui a hacer los trámites para casarme al día siguiente, ese día me revocan el beneficio, y cuando me notifican que soy requerido por la justicia me presento, no es que me encontraron en la calle, sino que me presente por mi voluntad», justificó el condenado sobre ese incumplimiento.

Fue así que se realizaron informes en los que, a criterio de la fiscalía subrogante, debía «adherirse a la perspectiva de género en lo que respecta a las tarjas de cuidado compartido y el interés superior de la niñez» ya que las menores dependen económicamente de Castillo y su pareja estaba cursando un embarazo de riesgo. Todo esto habilitó a criterio de la justicia la consideración de la morigeración de las medidas de coerción penal.

El juez de Cámara, Enrique Jorge Bosch, consideró que hay que «poner foco en la situación de los niños por encima de la contingencia procesal en la que ha sido colocado el padre» y es por eso que nuevamente le otorgó el beneficio al condenado.