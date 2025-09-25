LLEVABAN MARIHUANA Y COCAÍNA ADOSADAS AL CUERPO Y EN EL INTERIOR DE SUS CALZADOS
Viajaban en una moto cuando fueron interceptados por personal de Gendarmería Nacional, sobre la Ruta Nacional Nº 86, en la localidad de Clorinda.
Este jueves, en horas de la madrugada, personal de la Sección de Investigación Antidrogas «Clorinda» y del Escuadrón 16, destacados sobre la Ruta Nacional Nº 86, kilómetro 1297 en la localidad formoseña de Clorinda, interceptaron una moto para su respectivo control físico y documentológico, en el que viajaban dos ciudadanos.
Dicho motovehículo carecía de documentación y dominio.
Durante la requisa, los uniformados observaron que el acompañante transportaba adosado al cuerpo dos paquetes envueltos con cinta violeta, emanando de los mismos un fuerte olor característico a marihuana.
Simultáneamente, se procedió a requisar al conductor, hallando en el interior de una de sus zapatillas un envoltorio de nylon transparente con una sustancia blanquecina pulverulenta.
Con apoyo de efectivos de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad, se confirmó que los dos «ladrillos» contenían cannabis sativa, dando un peso de 2 kilos y 80 gramos, mientras que el envoltorio tenía 77 gramos de cocaína.
En el procedimiento intervino el Juzgado Federal N° 2 y la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, orientando la detención de los involucrados, el secuestro de la totalidad del estupefaciente, la motocicleta y un teléfono celular.