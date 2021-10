LLEGÓ EL DÍA: A UN AÑO Y SIETE MESES DEL INICIO DE LA PANDEMIA, EL HOSPITAL MODULAR DE RESISTENCIA ESTÁ VACÍO

Colchones dados vuelta, máquinas ARM apagadas, basureros sin bolsas, pasillos vacíos, silencioy un cartel que lo resume todo, «Gracias Héroes». Ya no hay mamelucos, no hay guantes ni cascos, ni barbijos. Llegó el día: el hospital modular no tiene pacientes internados.

Tras un año y siete meses del inicio de la pandemia en la provincia, el hospital modular, dispuesto por el Gobierno provincial para la atención exclusiva de casos de Covid-19, se encuentra vacío.

Es que ayer, el último paciente que estaba internado con Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) en la terapia intensiva del Hospital Modular del Perrando fue extubado.

Sebastián Bobero, licenciado en enfermería, jefe de unidad del servicio del hospital modular habló con Diario Chaco y en una emotiva entrevista contó su experiencia durante la pandemia y lo que significa este día histórico en la provincia.

“Es una emoción grandísima para todos nosotros, para los trabajadores de la salud, que nos ha pegado muy fuerte esta pandemia. Hemos trabajado en la primera línea desde el 16 de marzo del 2020 que se declara la circulación comunitaria en la provincia del Chaco. Desde ese primer día estamos trabajando en el frente de la pandemia. Y al llegar a esta situación al año 2021, 1 de octubre y encontrarnos sin ningún paciente ventilado por Covid, es una emoción muy grande para todos nosotros”, comenzó Bobero.

“El hospital modular hoy se está destinando a otra función”

Sebastián contó que queda un solo paciente internado por covid pero que está en otro lado y aseguró que “el hospital modular hoy se está destinando a otra función”.

El hospital Modular cuenta con 76 camas preparadas para terapia intensiva las que, de ahora en adelante, serán destinadas para atender otras clases de patologías, “van a ser soportes para los ingresos de guardias y emergencias para la polivalente”, explicó el jefe de la unidad.

“Lo que se está haciendo ahora es descomprimir las otras áreas de internación que siempre fueron colapsadas por la cantidad de pacientes que tenían. Ahora, nosotros tenemos lugar para internar, se va a empezar a internar acá para que todos tengan una oportunidad, una buena calidad de atención en este hospital”, aseguró, emocionado, Sebastián.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, fueron 100.204 casos confirmados de Covid-19, la mayoría de ellos pasaron por las salas del Modular, el resto se repartió entre las pastillas del Perrando que debieron destinarse cuando colapsó el Modular, entre los hospitales y centros del interior y los privados.

Hoy, el reporte de Salud informó que quedan solo 224 casos activos, siendo 97.707 los que recibieron el alta médica.

“En caso que haya un rebrote, el hospital modular está en condiciones de recibir a todos los pacientes covid”

Sin embargo, la pandemia aún no finalizó y la campaña de vacunación en la provincia se sigue ejecutando día a día. Por ello, Sebastián contó que “en caso que haya un rebrote, el hospital modular está en condiciones de recibir a todos los pacientes covid para aprovechar la infraestructura”. Por lo que, si bien el personal se va a dedicar a atender a otras patologías, el espacio se seguirá aprovechando en su totalidad.

“No esperábamos que tan pronto pase esto”

Al referirse a un posible rebrote, Sebastián recordó su paso por la segunda ola de covid-19 y contó que, “fue muy dura para todos, colapsó el Hospital Modular y se llenó”. Sin embargo, negó que haya sucedido lo mismo a nivel general, “el sistema de salud nunca colapsó, siempre hubo camas, siempre hubo respiradores para cada paciente disponible”.

En ese sentido, el jefe de la unidad valoró el esfuerzo de sus colegas, compañeros y del personal en general de Salud: “La sensación es muy emocionante para todos los trabajadores de la salud. Todo el equipo de salud que estuvo en la primera línea de atención contra el coronavirus hizo un sacrificio enorme. Y hoy ver sin ningún paciente generó mucha emoción en todo el personal de salud. No esperábamos que tan pronto pase esto, pero bienvenido sea para todos. Las tareas preventivas dieron resultado”.