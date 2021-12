LEVANTARON EL AISLAMIENTO DEL CRUCERO HAMBURG DE CABO VERDE

Se trató de un «falso positivo», que «en ningún momento bajó de la embarcación durante la estadía del crucero en nuestro país», aseguraron desde Salud.

Este jueves por la mañana, el crucero Hamburg «fue dado de alta» del aislamiento en la Terminal Quinquela Martín y continúa su viaje por aguas argentinas, luego de que diera negativa la prueba PCR que se realizó a un tripulante y no se registraran nuevos infectados.

«En el día de ayer, el instituto ANLIS-Malbrán notificó que el resultado de la PCR realizada a la tripulante del buque Hamburg dio negativo. A la persona en cuestión se le había realizado un test de antígenos el lunes 29 de noviembre que fue interpretado como falso positivo», puntualizó el Ministerio de Salud.

En este sentido, agregó que «esta persona tenía PCR negativa el sábado 27 de noviembre» y que «en ningún momento bajó de la embarcación durante la estadía del crucero en nuestro país».

Además, confirmó que «los 37 pasajeros y 2 tripulantes que descendieron el día domingo tras una PCR negativa del día sábado, regresaron inmediatamente a sus países de origen».

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud informó que luego de ese resultado «se continuó evaluando la situación epidemiológica del buque y se procedió a levantar el aislamiento».

Puerto Madryn negó el desembarco del crucero en el puerto

Este jueves, el buque tenía previsto amarrar en la localidad chubutense de Puerto Madryn, pero el intendente Gustavo Sastre pidió que la Administración Portuaria que no lo permita, «ante el inminente riesgo» por el avance de la variante africana Ómicron.

“En Puerto Madryn no va a amarrar el crucero, no voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”, aseguró el jefe comunal en diálogo con los medios.

