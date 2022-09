LEO PONZIO SE DESPIDIÓ DEL FÚTBOL ANTE UNA MULTITUD

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Leonardo Ponzio tuvo su gran despedida del fútbol en este primer día de primavera, ante una multitud que colmó el estadio Monumental, la cual presenció un partido protagonizado por verdaderas estrellas de distintos tiempos de la institución riverplatense, así como de otros estamentos deportivos como el tenis, el polo, el automovilismo, y también del mundo artístico.

«Gracias por venir a compartir esta noche conmigo. Gracias, muchachos. Ustedes saben que me pusieron en este lugar y me dieron el valor que a una persona es lo mejor que le puede pasar y es el valor humano. Gracias a mi familia. Soy adoptado en esta casa (surgió en Newell’s). No sé qué decir porque tengo mucha emoción. No sé cómo explicarlo porque no tiene explicación. Hay cosas que a uno lo superan y esto lo superó todo: Muchas gracias en serio», fue el discurso que dio Ponzio, ante los 65.000 asistentes al estadio de River.

Con estas palabras y una canción interpretada por Soledad Pastorutti se abrió la noche en el colmado estadio riverplatense, que luego tuvo la entrega de una plaqueta y un cuadro con la camiseta 23 y la leyenda: «El capitán eterno», firmada por sus excompañeros. Además, hubo otro enmarcado con los logros de su carrera y la cinta de capitán que usó durante tantos años.

Después llegó la hora de la diversión con el partido controlado por el árbitro reconocido hincha riverplatense, Pablo Lunati, entre dos equipos que vistieron la camiseta titular (dirigidos por Matías Biscay) y la alternativa (conducidos por Hernán Buján).

El primero alineó a Julio Chiarini; Emmanuel Mammana, Jonatan Maidana y Bruno Urribarri; Ariel Rojas, Leonardo Ponzio, Nicolás Bertolo y Ariel Ortega; Juan Fernando Quintero; Fernando Cavenaghi y Enzo Francescoli.

El otro se constituyó con Germán Lux; Hernán Díaz, Javier Pinola, Bruno Zuculini y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Andrés D’alessandro; Alejandro Domínguez, Lucas Pratto e Ignacio Sccoco.

En el segundo tiempo el equipo A alineó a Enrique Bologna; Paulo Ferrari, Danilo Gerlo y Martín Aguirre; Marcelo Escudero Augusto Fernández, Ponzio, Nicolás Domingo y Fernando Belluschi (Braian Romero); Sebastián Abreu e Iván Alonso (Mauro Rosales).

Y el B lo hizo con Augusto Batalla; Pablo Erbín (Pedro Alfonso), Guillermo Coria (Nicolás Pieres), Luciano Vella (Gonzalo Pieres), Facundo Ardusso (David Nalbandian), Álvaro De Aquino (Guillermo Marino), Maximiliano Rodríguez, Luciano Galleti (Hilario Ulloa), Diego Milito (Facundo Pieres) y Ernesto Farías (Javier Brizuela).

También estuvieron presentes David Trezeguet, Leonardo Astrada, Jonathan Botinelli, Matías Kranevitter, Rodrigo Mora, Cristian Ferreira, Lucas Beltrán, David Martínez, Leandro González Pirez, Elías Gómez, José Paradela, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco, Matías Suarez, Miguel Borja y Pablo Solari.

El entrenador Marcelo Gallardo iba a formar parte del primer equipo, pero una molestia en la rodilla derecha que acusó a última hora, solamente le permitió salir al campo de juego de civil para saludar a un público que nuevamente lo ovacionó.

El partido se detuvo a los 23 minutos del primer tiempo para que todo el estadio le dedicara una sentida ovación y unánimes aplausos al santafesino de Las Rosas, que llenó de emoción a todos en medio del divertimento que resultó ese «enfrentamiento».

