LÁZARO BÁEZ APOYÓ A ALBERTO FERNÁNDEZ Y CRITICÓ A CRISTINA KIRCHNER: “OBRÓ MAL”

Una sorpresiva declaración se sumó en las últimas horas, en relación a la fuerte interna en el Frente de Todos. Lázaro Báez, socios comerciales de la expresidenta, fijó postura y dijo que Cristina Kirchner “obró mal”.

Para el contratista, quien cumple con prisión domiciliaria tras haber sido condenado por el lavado de 55 millones de dólares, CFK no debería haber ido a buscar a Alberto Fernández «si no le gustaba, pero eso se tendría que haber acordado hace dos años».

“Acá no podemos estar en si Cristina es la mejor referente o si Alberto es el mejor referente. Cristina no tendría que haber ido a buscar a Alberto si no le gusta, eso se debió haber acordado antes”, amplió en sus declaraciones radiales.

En ese sentido, pidió a los referentes del Frente de Todos trabajar para «ayudar a terminar su mandato” a Alberto Fernández como «buenos demócratas que deberían ser». “Yo no hablo de albertistas ni cristinistas porque es una falta de respeto a los militantes, hay que hablar de peronismo, no se puede seguir hablando de personas”, añadió.

Báez también se animó a criticar a La Cámpora e indicó que se equivocó al votar en contra el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso. “Al presidente se le podría haber pedido más temperamento para la negociación de un préstamo que se dio con total irregularidad”, afirmó y continuó: “oponernos por oponernos, seguir echándonos reproches sobre lo que se pudo o no se pudo, está fuera de lugar”.

