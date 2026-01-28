LAS 8 CLAVES DE LA AMPLIACION Y EL TECHADO DEL ESTADIO MONUMENTAL

River Plate anunció una «histórica» obra en su cancha y mostró cómo quedará el mítico escenario

El Club Atlético River Plate confirmó el lanzamiento de una de las remodelaciones más ambiciosas de su historia: la ampliación y el techado integral del estadio Monumental. El anuncio, encabezado por el presidente Stefano Di Carlo, establece una hoja de ruta que apunta a convertir el recinto en uno de los estadios más grandes y modernos del mundo, con capacidad para 101.000 espectadores. Este proyecto busca consolidar al Monumental no solo como referente del fútbol argentino, sino también como un espacio de vanguardia a nivel internacional.

El proyecto de cubrir el Monumental aparece como una nueva etapa dentro de una serie de transformaciones en infraestructura impulsadas desde 2020, cuando la conducción encabezada por Jorge Brito y su equipo directivo lanzó un ambicioso proceso de modernización. Ese camino comenzó con una renovación total del campo de juego, incluyendo la introducción de césped híbrido (95% natural y 5% sintético) y un sistema de drenaje, desagüe y climatización que posicionó al Millonario en la vanguardia tecnológica de la región.

La ampliación del estadio fue el paso siguiente. Se rebajó el suelo, se reorganizaron tribunas y palcos y se incrementó el aforo hasta los actuales 85.018 espectadores, ubicando al Monumental como el estadio con mayor capacidad de Sudamérica. Paralelamente, se modernizaron sectores clave como el anillo 360, el hall central —revestido en mármol y decorado con escudos históricos—, la fachada sobre Figueroa Alcorta y el acceso, que incorporó un estacionamiento para más de 1.200 vehículos.

La obra, que arrancará en abril, contempla la construcción de una nueva bandeja perimetral 360°, la instalación de un techo que cubrirá prácticamente la totalidad de las tribunas y la incorporación de 16.000 nuevas localidades. El plan de trabajo prevé una ejecución de 36 meses y un costo superior a los 100 millones de dólares. Todo el proceso se desarrollará bajo la premisa de mantener la operatividad habitual del club y minimizar el impacto sobre la localía.

El anuncio, realizado en medio de una fuerte expectativa institucional, reconoce el carácter colectivo del proyecto. Di Carlo subrayó: “Son quienes sostienen a River Plate en todo momento y quienes permiten que River tenga el orgullo de decir, como asociación civil sin fines de lucro, que puede emprender una obra de esta envergadura, sostenida fundamentalmente, como siempre ha sido, con el esfuerzo de sus socios”

Una nueva dimensión: capacidad y diseño

El eje central de la remodelación reside en la creación de una bandeja 360° sostenida por columnas perimetrales y el techado integral de las tribunas. La capacidad del estadio pasará de los actuales 85.018 a 101.000 espectadores, lo que posiciona al Monumental como uno de los recintos deportivos más grande del mundo.

El diseño, desarrollado en conjunto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), líder global en ingeniería de techos para estadios, incorpora 16.000 asientos adicionales. Estas nuevas localidades estarán destinadas exclusivamente a socios y se distinguirán por butacas rojas y blancas que formarán una bandera en altura alrededor del estadio.

El club precisó que el 100% de las nuevas butacas serán rojas y blancas, alineándose con los colores históricos de River Plate. De este modo, la modernización no solo aumenta la capacidad, sino que también refuerza la identidad visual del club en toda la estructura.

La elección de SBP como consultora técnica responde a la experiencia de la firma en grandes proyectos internacionales. SBP participó en la cobertura de estadios como el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu.

Impacto para los socios y acceso a las nuevas ubicaciones:

Uno de los factores centrales del proyecto es el acceso preferencial que tendrán los socios. Las 16.000 nuevas localidades no tendrán costo extra para los abonados, incrementando a 40.000 la cantidad de ubicaciones sin arancel adicional dentro del estadio. El club remarcó que no habrá esquemas de preventa ni comercialización anticipada para estos lugares, priorizando la participación de los socios en los partidos.

Con este esquema, el 40% de las ubicaciones del Monumental quedarán a disposición directa de los socios, consolidando el modelo de asociación civil y el vínculo con la masa societaria.

Inicio de obras y plazos de ejecución:

La remodelación comenzará en la primera semana de abril y tendrá un plazo estimado de ejecución de 36 meses. Durante ese periodo, solo se verán afectados un máximo de tres partidos de local, lo que permitirá a River Plate mantener su calendario deportivo y la continuidad en la competencia.

El club ya avanzó en la convocatoria de empresas especializadas, siguiendo las recomendaciones de SBP. Se invitó a diez firmas de referencia internacional a participar del proceso licitatorio, con apertura de sobres prevista para febrero y firma de contrato dentro de los 30 días siguientes.

Costos y magnitud de la inversión:

El presupuesto estimado para la megaobra supera los 100 millones de dólares. El monto final dependerá del resultado de la licitación, ya que el pliego ejecutivo elaborado por SBP contempla una alta precisión en los requisitos técnicos y operativos.

El club enfatizó que el desarrollo de la obra no comprometerá el flujo de caja operativo ni el presupuesto destinado al fútbol profesional o a otras actividades centrales de la institución. El modelo financiero elegido replicará el esquema implementado en obras previas, priorizando la sustentabilidad económica y el resguardo patrimonial.

Cómo será la financiación de la obra:

La financiación constituye uno de los pilares del proyecto. El club confirmó que contará con dos fuentes principales: un crédito internacional a largo plazo y un nuevo contrato comercial que incluye la venta de los derechos de naming del estadio por los próximos 10 años.

Según la dirigencia, los fondos provendrán de bancos internacionales, con contratos de confidencialidad y gestiones avanzadas. El crédito tendrá “tasas supercompetitivas” y se cancelará con los propios ingresos corrientes que la obra generará, evitando así que el financiamiento afecte el funcionamiento diario del club.

La segunda fuente de ingresos estará vinculada a un nuevo acuerdo comercial, donde se destaca la venta de los derechos de naming, además de otros activos estratégicos del club. Este modelo apunta a maximizar el rendimiento económico de la inversión y asegurar la viabilidad financiera de la obra.

Di Carlo remarcó: “El club va a poder después cancelar y poder solventar y afrontar el vencimiento de capital e intereses de ese crédito con los propios ingresos corrientes que esta nueva obra genera”.

Localía y convivencia con el barrio:

La dirigencia de River Plate detalló que el desarrollo de las obras fue planificado para no alterar la vida cotidiana en el Barrio River ni la convivencia con los vecinos. El club trabaja en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2023 para asegurar la armonía en la relación entre el estadio y la comunidad.

La afectación de la localía será mínima: hasta tres partidos durante los tres años de obra, gracias a una planificación escalonada que prioriza el normal desarrollo de la actividad deportiva y social.

Reducción de gastos de mantenimiento:

El techado del Monumental representa un avance significativo en la gestión operativa y financiera del club, ya que permitirá reducir de manera notable los gastos CAPEX destinados al mantenimiento de la infraestructura. Actualmente, la exposición constante al sol y la lluvia acelera el desgaste de elementos como caños, butacas, cubiertas, pintura y materiales plásticos, lo que obliga a renovaciones periódicas y onerosas. La nueva cobertura limitará este deterioro, prolongando la vida útil de las instalaciones y disminuyendo los costos de reposición y mantenimiento.

“Primero, el naming, una gran superficie para brandear. Segundo, es todo lo que llamamos CAPEX, que es el gasto de mantenimiento de la estructura. Toda la durabilidad que a día de hoy, todo lo que queda adentro, se extiende infinitamente más. Vos tenés infinidad de cosas que uno no mide, caños, butacas, cosas que se reponen por el deterioro del sol y la lluvia, la pintura… Todo eso, el costo se empieza a reducir exponencialmente”, le explicaron a Infobae desde el club sobre el impacto positivo que tendrá el techo.

Además, el nuevo diseño refuerza el perfil multipropósito del estadio, optimizando la venta de recitales y eventos masivos. Los sistemas de colgado y soporte para escenarios, luces y pantallas podrán instalarse directamente en el techo, eliminando la necesidad de grandes torres temporales sobre el campo de juego y facilitando el armado y desarme de espectáculos. Asimismo, la estructura techada mejorará la acústica interna, generando una caja de resonancia que potenciará la experiencia del público y, en ciertos casos, reducirá la transmisión de sonido hacia el exterior.

Por qué el Monumental no será totalmente techado:

El proyecto contempla una cobertura sobre las tribunas, pero descarta la posibilidad de cerrar por completo el estadio. El motivo central es la preservación de la calidad del césped. La experiencia internacional indica que los estadios completamente techados, sin acceso a la luz natural, enfrentan graves dificultades para mantener el terreno de juego en condiciones óptimas.

“No hay manera de reemplazar los rayos UV que el campo necesita para estar bien. Después el césped queda quemado, todo amarillo”, señalaron fuentes del club consultadas por este medio. Por esta razón, el diseño prioriza el acceso de la luz solar al césped, evitando inconvenientes mayores y garantizando la durabilidad y el buen estado de la superficie de juego.