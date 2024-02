LANZARON UN OPERATIVO PARA CAPTURAR AL SOSPECHOSO DEL BRUTAL FEMICIDIO DE SU EXPAREJA EN PAMPA DEL INFIERNO

Esta mañana se puso en marcha en Pampa del Infierno el operativo de búsqueda de Ariel Armando Vargas, conocido como «Kiko», con el objetivo de aprehenderlo en relación con la investigación del femicidio de su ex pareja, Ruth Florentina Cevilan. Vargas, de 43 años, es señalado como el principal sospechoso de este atroz crimen, en el cual su hijo adolescente de 14 años proporcionó información crucial que lo coloca en el centro de la sospecha.

Diversas divisiones de la Policía del Chaco están trabajando arduamente en la localización de Vargas, un individuo de aproximadamente 1.60 metros de altura, de tez morocha, que se presume se desplaza en una motocicleta gris de 110 cilindradas.

El caso se inició tras la denuncia de un hombre que alertó a la Policía sobre el macabro hallazgo en el barrio Primavera, desencadenando una investigación a cargo de la Fiscalía dirigida por Liliana Lupi.

El cadáver de la víctima, identificada como Ruth Florentina Cevilan, de entre 35 y 38 años, fue encontrado en un campo a unos 1000 metros del Barrio Primavera. Vestía una musculosa rosada con lunares blancos, una mini falda negra y se encontraba descalza, presentando manchas similares a sangre en varias partes y con un trapo en la boca. Junto a ella, se halló un martillo que sugiere la posible implicación del femicida en el crimen.

El lugar donde fue encontrada sin vida Ruth Florentina Cevilan.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima salió de su domicilio alrededor de las 21:00 horas del día anterior para encontrarse con su ex pareja, Ariel Vargas, residente en el Barrio Aviación. Su hijo de 14 años reveló que su madre y Vargas acostumbraban a cenar juntos en la residencia de este último, pero en esta ocasión, Ruth no regresó a casa. Los intentos de contacto con Vargas han sido infructuosos, ya que no responde a su teléfono celular y su paradero es desconocido.

Lanzamiento del operativo para detener a Ariel “Kiko” Vargas.

Vargas, presunto autor del femicidio, permanece fugitivo, y las autoridades policiales continúan trabajando intensamente en su captura.

FUENTE DIARIOCHACO