LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS AVANZA CON EL RECAMBIO DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
La Secretaría de Obras Públicas a cargo de Lucas Rach continúa desarrollando un amplio operativo de mejoramiento del sistema de iluminación urbana. Desde el área informaron que cuadrillas de operarios recorren distintos sectores de la ciudad realizando el recambio de luminarias, con el objetivo de garantizar un alumbrado público más eficiente y seguro.
Estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento permanente que lleva adelante la Municipalidad de Juan José Castelli, y buscan mejorar la visibilidad en calles, avenidas y espacios públicos, contribuyendo tanto a la seguridad vial como a la seguridad ciudadana.
Desde la Secretaría señalaron que las tareas continuarán en los próximos días, siguiendo un cronograma que abarca diversos barrios de la ciudad.