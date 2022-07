“LA RENUNCIA DE GUZMÁN FUE UN ACTO DE IRRESPONSABILIDAD”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, criticó duramente este viernes a Martín Guzmán por su renuncia como ministro de Economía, al tiempo que aprovechó además para esbozar los primeros gestos de tregua para con Alberto Fernández.

Fue en su reaparición pública, como última oradora del acto en El Calafate, donde se inauguró el Cine Teatro Municipal, junto a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

En ese contexto, Cristina Kirchner comenzó señalando que «el pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de economía», y afirmó que se trató de «un inmenso acto de irresponsabilidad política», al tiempo que agregó: «Yo, todos los espacios, los lugares institucionales que he ocupado en toda mi vida, fue por voto popular”.

“Tenemos que tener responsabilidad política ante la sociedad. Fue un acto de desestabilización institucional», sostuvo, y se explayó: «El mundo, cómo está el dólar, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien. No me parece bien por la sociedad en su conjunto y finalmente, me parece un gesto de ingratitud hacia el propio Presidente. No niego las diferencias, pero este Presidente había bancado a ese ministro como a nadie, enfrentado inclusive con su propia coalición. ¿Se merecía eso?”.

Asimismo, la vicepresidenta recordó las diferencias que se iniciaron con Guzmán a raíz de las negociaciones con el FMI: “Todo el arco político opositor, todo el periodismo en general, todo el stablishment salió a hablar de la racionalidad del ministro, y adivinen quién era la irracional”.

En ese sentido, en un tono más conciliador, Cristina Kirchner remarcó en la necesidad de “discutir ideas y no personas”.

«YO QUIERO AYUDAR»

En relación a la interna en el Frente de Todos, la expresidenta expresó: «Créanme, yo quiero ayudar. Pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre debajo de la alfombra. Se ayuda diciendo la verdad. Y si estoy equivocada, que me convenzan. A mí, con argumentos y razones, me llevan a cualquier lado, pero a las trompadas y cachetadas a ningún lado, que lo sepan todos”.

“Se puede hacer políticas mejores, no porque soñemos con utopías, sino porque las hemos hecho. Y por eso es importante que en la Argentina dejemos de discutir a las personas y comencemos a discutir las políticas”, sostuvo.

En esa línea, Cristina Kirchner afirmó que no conoce «ningún empresario que no vea en el Previaje una excelente decisión del Gobierno»,y agregó: «El Previaje, en términos fiscales, es una política de expansión, y en términos monetarios es emisiva. No condenemos a las cosas per se, dogmáticamente. Alejémonos de los dogmas, no son buenos ni los de derecha ni los de izquierda”.

En ese sentido, la vicepresidenta consideró que «el Gobierno, cuando se establezca el nuevo Previaje, debería convocar a la cámara Hotelera y a la cámara gastronómica para acordar políticas de precios, porque el sector ha sido uno de los que más ha contribuido al índice inflacionario».

«Si el sector público hace una magnitud de las características del Previaje, contribuyan, y el que no quiere que le digan que no está adherida al Previaje», afirmó.