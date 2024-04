LA PROVOCACIÓN DE «TITO» LÓPEZ A POLICÍAS QUE ESTABAN TRABAJANDO: «NINGUNO SE AGUANTA SOLO»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En medio de operativos policiales para evitar cortes de tránsito, agentes policiales fueron provocados por el dirigente piquetero, Ramón «Tito» López, quien se mostró molesto con el operativo y pidió «que no pongan caras de malo».

«Ninguno de esos se aguanta solo, patoteros son. Solo no se aguanta ninguno, ponen cara de malo, te agarran y te pegan esposados únicamente porque solos no se aguantan. Ninguno se aguanta solo, los encontras solo y no saben qué decirte», insistió el piquetero ante agentes que realizaban tareas de prevención.

A mediados de febrero el dirigente piquetero había tenido inconvenientes con el gobierno provincial, la ministra de Desarrollo Humano, Carina Botteri Disoff, había negado que las organizaciones sociales no hayan sido recibidas por el actual Ejecutivo.

El piquetero había acusado al ministerio y al Gobierno de no haber sido recibidos y escuchados, tanto su organización como otras, la funcionaria señaló: «La preocupación de este señor es que no está recibiendo transferencias como él mismo indica. Es él quien debería dar explicaciones a la sociedad».

«Se han hecho millonarios con el dinero que debía ser destinado a cubrir necesidades de los chaqueños, y el mismo señor López manifiesta públicamente que cuenta con más de 1.600 millones de pesos gracias a las ‘herramientas’ que le otorgaba el ex gobernador Capitanich», había indicado la ministra.

Otro inconveniente que había tenido el dirigente piquetero se dio cuando en septiembre del año pasado cuando el bloque radical había realizado una denuncia en su contra por delitos tipificados en el Código Penal, intimidación Pública e incitación a la Violencia Colectiva.

