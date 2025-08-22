LA PRIMERA JORNADA DE PAROS DE LOS CONTROLADORES AÉREOS YA DEJÓ MÁS DE 28 VUELOS CANCELADOS

Aerolíneas Argentinas canceló 330 vuelos por el paro general de la CGT. (Fuente: Noticias Argentinas)

El gremio de los controladores aéreos (Atepsa) ratificó un cronograma de protestas para reclamar por aumentos salariales. La primera medida, que se extendió entre las 13 y las 16, dejó como saldo demoras, reprogramaciones y más de 28 vuelos cancelados, principalmente en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se vivieron escenas de tensión y largas filas.

Desde temprano, la terminal porteña ya mostraba un clima enrarecido. Pasillos repletos, pasajeros varados en busca de enchufes para cargar el celular y discusiones con las aerolíneas marcaron el inicio de la protesta.

La medida que empezó este viernes, se prolongará en forma escalonada, hasta el sábado 30.

Desde el Gobierno rechazaron las medidas de fuerza del sindicato de los controladores aéreos. “Afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, indicaron en un comunicado.

Desde ANAC aseguran que los vuelos planificados se llevarán adelante. (Foto: Agustina Ribó / TN)

ATEPSA cuenta con entre 1000 y 1200 afiliados repartidos en los 54 aeropuertos en funcionamiento en el país, abarcando tanto a controladores de tránsito aéreo como a otros trabajadores del área técnica.

A diferencia de otros sindicatos aeronáuticos que se vinculan con Aerolíneas Argentinas, los afiliados del sindicato dependen de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Cómo sigue el paro de controladores aéreos

El cronograma de paros de controladores aéreos en reclamo de aumentos salariales será en los siguientes días y franjas horarias en toda la aviación:

Viernes 22 de agosto : se volverán a paralizar los servicios de 19 a 22 .

: se volverán a paralizar los servicios de a . Domingo 24 de agosto : Se realizarán paros escalonados de 13 a 16 y de 19 a 22 .

: Se realizarán paros escalonados de a y de a . Martes 26 de agosto: Las medidas de fuerza se darán de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.

Las medidas de fuerza se darán de y de a horas. Jueves 28 de agosto : La protesta se realizará entre las 13 y 16 . Luego, de 19 a 22 .

: La protesta se realizará entre las . Luego, de a . Sábado 30 de agosto: Las franjas horarias de los paros serán de 13 a 16 y de 19 a 22.

Cronograma de huelga de los controladores aéreos (Foto: Atepsa)

En las franjas horarias en las que se activará la medida sindical, quedarán exceptuadas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicios sanitarios, traslado de órganos, humanitarios, de Estado y/o búsqueda y salvamento.

Desde EANA, informaron que los pasajeros con vuelos afectados por las protestas de los controladores aéreos deberán contactar a las líneas aéreas para conocer el estado de su vuelo.