LA NOCHE VIOLENTA QUE TERMINÓ CONVIRTIENDO A UN MATRIMONIO DE FONTANA EN CULPABLES DE UN ASESINATO

«Si Gisella (Esquer) hubiera querido provocarle la muerte, tenía todo absolutamente servido para poder hacerlo y decidió no hacerlo», dijo el abogado de la mujer mencionada sobre la mañana en que su defendida salió a una fiesta armada con un cuchillo y se lo terminó clavando en el hombro a Javier Cardozo, quien se encontraba en una zanja agonizando luego de que el esposo de ella, Matías Retamozo, lo apuñalara en el abdomen .

Para reconstruir el día del asesinato de Javier Cardozo de 26 años debemos remontarnos al 25 de diciembre de 2020 en Fontana. Habían pasado unas 7 horas de la Navidad de un año singular, marcado por la pandemia, la cuarentena y las restricciones que hasta ese entonces regían y por las que muchos eventos sociales eran considerados «fiestas clandestinas». Aquella celebración restringida no fue un impedimento para que muchos jóvenes se junten a festejar, bailar y tomar.

Hasta aquella Navidad, Javier no tenía ningún tipo de vínculo ni con Esquer ni con Retamozo. No eran enemigos, no eran amigos, ni familia ni vecinos. Era un completo desconocido que ese día había defendido a Marina Lencinas, expareja de Matías Retamozo con quien tienen una hija en común.

Con distintas versiones de los hechos, el Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa de los dos imputados relataron lo ocurrido en los alegatos de clausura que tuvieron lugar el pasado 12 de agosto. Diario Chaco replicará las coincidencias y las disidencias de una noche que terminó convirtiendo al matrimonio Retamozo- Esquer en culpables de homicidio simple en el caso del hombre y de homicidio con exceso en la legitima defensa en el caso de la mujer.

El matrimonio, tras el brindis familiar, salió a bailar portando armas blancas. Según la defensa de Matías Retamozo, él llevaba el cuchillo que había utilizado en el asado de la noche previa y según el abogado de Esquer, ella tenía un cuchillo de cocina para defenderse en el caso de algún hecho de inseguridad.

«Estas dos personas que andaban armadas se encontraron en avenida Alvear y avenida San Martín, en Fontana, con un grupo de gente donde estaba Marina Lencinas, que es la persona a la que Javier defendió y por quien perdió la vida. Luego de ese encuentro, que ambos acusados reconocen, en vez de dejar la cuestión ahí y que quede en una discusión, los siguieron hasta Formosa y Julio A. Roca«, contó el abogado querellante Juan Arregin.

Su aporte tiene algunas similitudes con lo que indicó José Alberto Cardozo, abogado particular de Retamozo. «A las 7 de la mañana, Matías y su esposa decidieron ir a la casa de su madre después de haber pasado una noche de jolgorio, de felicidad. En el camino fueron interceptados o se encontraron con un grupo de personas, y acá aparece en escena Lencinas, quien al verlos a los dos transitando y aprovechándose del gran número que la acompañaba los empezaron a insultar. Burlas por la condición física de la esposa de mi defendido«, expresó.

Ambos coinciden en un primer encuentro casual, pero lo ocurrido allí fue un violento hecho, antesala del crimen que pocos minutos después se cometió.

La disputa tenía como protagonistas a Gisella Esquer, esposa de Retamozo, y Marína Lencinas, ex pareja del mismo hombre. El conflicto entre ambas sería de vieja data pese a que Lencinas, en calidad de testigo en el juicio, negó la existencia de una situación hostil entre el padre de sus hijos y su actual pareja.

Según planteó la defensa de Retamozo, el grupo con el que se encontraron en avenida San Martín comenzó a burlarse de él y de su esposa ya que casi se caen de la moto. «Ante esta situación, mi defendido pide conducir la moto y se dispone a seguir a estas personas. Al alcanzarlos, cuando frena la moto, Esquer se baja y se dirige hacia Lencinas, ella quería aclarar la situación y que se termine la cuestión de las burlas. Se interpone en el camino Javier Cardozo», indicó el abogado Cardozo.

Javier había logrado que el encuentro entre las dos mujeres termine en una fuerte pelea o, peor aún, en un hecho fatal, puesto que Esquer llevaba consigo un cuchillo. La situación no quedó allí y se trasladó por unos metros hasta la intersección de la calle Formosa y Julio A. Roca.

Sebastián Quintana, abogado de la imputada, dijo que la discordia entre su defendida y Lencinas provocó que esa noche Esquer, «impulsada por el alcohol», abandone una situación de «pasividad» ante supuestos acosos y enfrente a Lencinas. «Esquer sacó el cuchillo para asustarla, para de alguna manera decir ´hasta acá llegó mi paciencia, yo no quiero que continúes con este trato discriminatorio. Asustate de una buena vez y terminémosla ´. Luego de eso, y en el transcurso de esa pelea de alguna manera se involucran Retamozo y Javi Cardozo. ¿Cómo? Discutiendo entre ellos. Entre medio de esa discusión, Javi toma la decisión de golpear a Retamozo con una botella en la cabeza», planteó.

En contraposición, el fiscal Sergio Cáceres Olivera indicó que «lo que hizo Javier fue defender a Marina. Javier cuando le dio el botellazo a Retamozo fue porque (Lencinas) estaba siendo agredida con cuchillo y perseguida por Esquer y Retamozo . Defendió a una amiga. Ambos acusados, posteriormente cuando él ya estaba indefenso, lo acuchillaron salvajemente con intención clara de matar».

«Nadie mata por matar», contestó el abogado de Retamozo que justificó el accionar de su defendido insistiendo en que fue sorprendido por Javier con un botellazo en la cabeza que se concretó a sus espaldas y que también provocó una herida cortante en su pierna. Es por eso que, contó, «sacó el cuchillo con el cual había comido asado la noche anterior y lo corre a su agresor. Se abalanza y caen en una zanja, en ese forcejeo se produce el desenlace letal por el que estamos aquí hoy».

«Les pido que por un segundo se imaginen a esas dos personas portando cuchillos encima de Javier que ya estaba tirado en la zanja, acuchillándolo una y otra vez. Eso es un homicidio, esos son los hechos. Esa es la verdad», alegó el fiscal Cáceres Oliveras mientras que el abogado de Esquer relativizó el accionar de ella.

Cuando Retamozo se abalanzó sobre Javier para clavarle el cuchillo en el abdomen, ambos cayeron en una zanja, en ese momento Esquer se acercó y continuó con lo que su esposo inició: acuchillar al ya herido Javier Cardozo. Según su defensa fue un puñal en el hombro sin intención de matar y para separarlos ya que vio a su marido «en riesgo».

Las versiones de los abogados defensores apuntaban a que Matías Retamozo sea acusado de homicidio en legítima defensa (no punible) y que Gisella Esquer sea acusada de lesiones leves ya que su abogado relativizó la herida que le provocó a Javier: «Una persona que lastima no mata».

«La defensa de Esquer va a querer hacerles ver parcialmente los hechos, van a querer que ustedes diferencien el hecho de lo que hizo Retamozo de lo que hizo Esquer y que ella simplemente responda por lesiones. Tanto Esquer como Retamozo sabían lo que hacían cuando se arrojaron sobre Javier y le quitaron la vida. Esquer y Retamozo, en conjunto, contribuyeron a que él esté en una situación de indefensión», apuntó el fiscal que aseveró: «Estas personas estaban armadas con clara intención de matar y así fue».

Por su parte, el abogado de la familia del joven asesinado manifestó: «Ellos buscaron por todas las formas de culpar al muerto del resultado final, de culpar a otras personas y, sobre todo, esto es lo más llamativo, buscaron separarse para tener distintos tipos de responsabilidad. Se pusieron de acuerdo donde uno es menos culpable que el otro, aunque los dos dicen que son inocentes». «Javier se mete en el medio y se defiende con lo que tiene frente a la agresión de dos personas que previamente habían atacado con cuchillos. No es que fueron y mostraron el cuchillo como para que tuvieran miedo, fueron y atacaron y frente a ese ataque Javier hizo lo que hace cualquier persona de bien: defiende a los suyos, defiende a los inocentes», añadió.

Para que en la sociedad «no haya más loquitos sueltos que anden con armas y pongan en riesgo la vida de las personas», Arregin pidió lo mismo que la fiscalía: que ambos sean declarados culpables de homicidio simple en calidad de coautores.

Aquella noche hubo una pelea, una defensa y ataques con armas blancas. La persona que murió no clavó un cuchillo en el cuerpo de persona alguna ni portaba uno.

Con los alegatos concluidos y tras horas de deliberación, el Jurado Popular concluyó en que Retamozo es culpable de homicidio simple mientras que su esposa fue encontrada responsable de homicidio con exceso de la legitima defensa.

Para el primero podría caber una pena de entre 8 a 25 años y para la segunda una pena de uno a 5 años. Se pudo saber que el monto de pena que pediría la parte querellante sería de 12 años para Retamozo y de 3 años aproximadamente para Esquer. Teniendo en cuenta que ya cumplió más de la mitad con prisión preventiva, estaría próxima a recuperar su libertad.

