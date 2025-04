LA JUSTICIA FEDERAL DETUVO A VARIOS PIQUETEROS EN UNA CAUSA DONDE INVESTIGAN UN SUPUESTO LAVADO DE ACTIVOS

La Justicia federal detuvo a piqueteros en una causa donde investigan un supuesto lavado de activos.

Además de las detenciones, las autoridades procedieron al secuestro de bienes y la toma de posesión de propiedades pertenecientes a los implicados, prometiendo una investigación exhaustiva para desentrañar la trama de esta presunta red de lavado que operaba en la provincia.

Este operativo, se suma una decena que viene realizado la Justicia federal en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y promete arrojar luz sobre posibles ramificaciones y conexiones.

Secuestraron dinero y automóviles

En las primeras horas de este martes, la Justicia Federal avanzó con la detención de Juan Carlos Rolón, Lucas Torales y Marcos Cáceres y su familia dirigentes piqueteros acusados de lavado de activos.

Este último Marcos Cáceres fue detenido junto a su pareja, Lourdes Agustina Ruiz Díaz, y su hermana, María del Carmen Cáceres, acusados de presunto lavado de activos. La investigación, iniciada a partir de una denuncia anónima, revela un llamativo incremento patrimonial del grupo familiar que no se condice con sus ingresos declarados.

La fiscalía federal determinó que existen elementos suficientes para sospechar que Cáceres, su pareja y su hermana habrían puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, provenientes de presuntos delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial. Estos fondos habrían sido obtenidos a través de las fundaciones y cooperativas que manejaba el líder piquetero y su entorno familiar.

Según la investigación, las organizaciones vinculadas a Cáceres, como la Cooperativa de Trabajo Central Progreso Limitada, la Fundación Rosana Solidaria, la Fundación Peronismo Unido y la Fundación Juan Domingo Perón, habrían recibido la suma total de 220.327.655,94 pesos del Estado Provincial, principalmente durante los años 2022 y 2023. La mayor parte de estos fondos provendrían del Instituto del ex Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), que tiene detenido a quien fuera su presidente Mauro Andión.

La fiscalía sostiene que este millonario ingreso de fondos estatales, que no se justificaría con la actividad declarada de las organizaciones, habría generado importantes ganancias ilícitas que posteriormente fueron utilizadas para incrementar el patrimonio del grupo familiar, buscando darles apariencia de legalidad.

Las tareas de investigación incluyeron el relevamiento del secreto fiscal y financiero de los imputados, así como el análisis de información de registros de propiedad, automotores y otras bases de datos. Los resultados habrían arrojado inconsistencias significativas entre los ingresos lícitos declarados por Cáceres y su familia y el nivel de vida y los bienes que ostentan.