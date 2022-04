LA JUEZA QUE FUE ENCERRADA EN SU JUZGADO DENUNCIÓ AL COMISARIO DE EL SAUZALITO Y PIDIÓ MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

La titular del Juzgado de Paz de la localidad de El Sauzalito, Sandra Pérez, y su auxiliar Margarita Pérez se presentaron esta mañana ante la Fiscaliza de Derechos Humanos de Sáenz Peña para solicitar un amparo y medidas de protección psicofísica.

También accionaron contra el comisario de la localidad, un integrante de la Guardia Washek y una mujer.

Piden que se haga Justicia por los hechos ocurrido en dicho Juzgado y el mal momento que tuvieron que soportar cuando fueron impedidas de salir del edificio por alrededor 14 horas. Aclararon que esta presentación «excede todo partidismo, solo piden Justicia por lo ocurrido».

El conflicto con la comunidad originaria de El Sauzalito se desarrolló desde el miércoles de la semana pasada, luego de que una manifestación de un grupo de wichís en la sede del Juzgado de Paz y Faltas terminó con algunos disturbios.

Es que los originarios pedían avances en la investigación por el femicidio de la joven J.R.. La jueza Noemí Pérez les transmitió que su fuero no tenía intervención en el caso, pero de igual manera la manifestación terminó con una fogata en el ingreso al edificio. Tanto la magistrada como otros trabajadores judiciales recién pudieron salir del lugar pasadas las 00 horas luego de que ella firme un acta en blanco como condición.

A los días del hecho, el gobierno provincial emitió un comunicado en el que afirmaban que «el comisario local Octavio Molina, que encabezó el operativo de seguridad de la manifestación por el pedido de justicia frente al Juzgado de Paz de la localidad, aseguró que la manifestación se desarrolló con normalidad y no hubo bloqueo del ingreso o egreso a la sede judicial como trascendió en algunos medios de comunicación». Además, añadieron que «tampoco hubo privación de la libertad ni toma de rehenes como también trascendió».

Esa versión va en contra de la planteada por la jueza, por lo que Diario Chaco se contactó con Noemí Pérez para consultarla al respecto. Pérez comentó que ya había tomado conocimiento de la versión del gobierno y afirmó que «estoy indignada con que traten de minimizar la cuestión. Siento mucha desprotección porque siempre tratan de minimizar este tipo de hechos».

En ese sentido, recordó que hace un tiempo en El Sauzalito «hubo una toma de una comisaría, lesionaron al oficial, atentaron contra un comisario y el comisario y el oficial se tuvieron que ir».

«Fueron hechos lamentables, no te dan seguridad y estamos viviendo en un estado de derecho en donde debemos ser objetivos e imparciales», agregó.

Además apuntó que «es cierto que no estaba cerrado con candado porque nosotros teníamos los candados, estaban en el interior del edificio, pero bloquearon el acceso con un fuego que tenía más de medio metro. Había personas de la etnia, mujeres, con bastones y palos en frente al edificio y contábamos con el comisario y otro funcionario policial, pero no es porque no había policías en la comisaría del El Sauzalito, porque no son muchos pero hay más de 15».

