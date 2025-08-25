LA IGLESIA «CASA TU PRESENCIA» CELEBRÓ EL DÍA DEL NIÑO CON UNA JORNADA LLENA DE ALEGRÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con una tarde cargada de emoción, risas y mucho cariño, la Iglesia «Casa Tu Presencia» celebró el Día del Niño junto a decenas de pequeños de la ciudad de Juan José Castelli, en el Barrio Papa Francisco I. El evento, que comenzó a las 14:30, reunió a familias de la comunidad en una jornada inolvidable.



La celebración incluyó sorteos, entrega de sorpresas, juegos recreativos y actividades pensadas especialmente para los más chicos. Uno de los momentos más esperados por los niños fue la tradicional chocolatada, que no faltó en esta colorida tarde de agasajo.

El equipo organizador de la iglesia agradeció la participación de las familias y el compromiso de los voluntarios que hicieron posible el festejo. «Queremos seguir siendo un espacio de encuentro, contención y amor para todos los niños y niñas del barrio», expresaron desde la organización.

Sin dudas, fue un día especial que dejó sonrisas en los rostros y alegría en los corazones de quienes participaron.

