LA HISTORIA DE AMOR DEL LOCO GATTI Y LA MODELO NACHA NODAR: DEL “FLECHAZO” A LA PUBLICIDAD CON FILLOL Y UNA DOLOROSA DESPEDIDA

Nacha Nodar y el Loco Gatti: una pareja indivisible Nacha Nodar y el Loco Gatti: una pareja indivisible

“La realidad es que mi padre se fue el día que murió mi madre. Mi madre murió hace 8 meses, él a partir de ahí no fue Superman. La caída fue una anécdota. Todo arranca de un estado anímico, donde después de la muerte de mi madre prácticamente ese día había muerto él”.

Lucas Cassius Gatti habló con los medios en la puerta del Hospital Pirovano minutos después de la confirmación de la muerte de su padre, el genial Hugo Orlando Gatti. Y allí, al contar las peripecias que derivaron en su fallecimiento -la fractura de cadera tras caerse en la calle mientras paseaba al perro, el virus intrahospitalario que derivó en un cuadro respiratorio y en una insuficiencia renal- describió que detrás hubo un golpe anímico del que el arquero de personalidad arrolladora no pudo reponerse: la muerte de su esposa, Nacha Nodar, a fines de junio de 2024.

“Cuesta hablar cómo era como padre. Tuvimos la suerte de vivir con Superman muchos años, al personaje desde adentro. Entonces, agradecerle a la vida la posibilidad de tener y vivir al lado de un genio las 24 horas. Como padre no lo puedo explicar, estos tipos no se explican, así como era como arquero era como padre y era como marido. Lo llamaban Loco, polémico, pero era un genio intuitivo”, completó su hijo, también ex futbolista.

El año pasado, fue su amigo Josep Pedrerol, el conductor del programa español El Chiringuito, donde el ex arquero habitualmente es panelista, el encargado de difundir la noticia de la despedida de la ex modelo: “Déjenme que les diga algo que afecta a la familia del Chiringuito: ha fallecido la mujer del Loco Gatti. Nacha nos ha dejado. Desde el Chiringuito le mandamos un abrazo muy fuerte al Loco. Te queremos mucho, mucho ánimo. Entró en el hospital hace unos días y fue irreversible. De parte de la familia del Chiringuito, Loco Gatti te queremos mucho. Que te cuides mucho. Prontito vienes a España y aquí te veremos. Espero verte muy pronto. Nacha era muy importante para el Loco. Le daba el punto de ‘esto no, esto no’. Loco te queremos, descansa en paz Nacha”.

Todos los que estuvieron cerca del Loco marcaron ese día como un mojón: ya no volvió a ser quien era. Incluso, desde 2023 no viajaba a España para ser parte del envío de TV español, para acompañarla en la enfermedad. No es para menos: fueron 50 años de amor, de vida compartida.

El histórico arquero y la ex modelo se casaron en 1977, tuvieron dos hijos, Federico y Lucas. En 2008, relataron los inicios del romance en una entrevista con Susana Giménez: “Nos conocimos a la vuelta de mi casa que tenían un negocio Luis Artime y Carlos Griguol, él iba con ellos. Pero no me dio bolilla y a los tres o cuatro años en Mar del Plata nos vimos. Era chiquita yo. Cuando volvió de Mar del Plata se consolidó la relación, porque él estaba de novio con una chica de allá”, declaró por entonces Nacha.

Gatti y Nodar, que tuvieron tres nietos (Gerónimo, Santina y Sofía), incluso llegaron a grabar una publicidad junto a Ubaldo Matildo Fillol y su esposa Olga. “Con el Loco Gatti, Nacha y mi esposa Olga nos animamos a hacer una publicidad de Súbito en los noventa. Nos divertimos mucho. ¿La recuerdan? Ojalá aparezca la de Helados Laponia en algún momento”, recordó el Pato en un tuit que difundió en 2021 con el video.

El ex arquero de 79 años se destacó por su extensa trayectoria en diversos clubes importantes y en la selección argentina, acumulando una destacada carrera deportiva: jugó con las camisetas de Boca Juniors, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta.

El punto más alto de su carrera fue su desempeño en el Xeneize, donde alcanzó el récord de mayor cantidad de partidos jugados por un arquero con un total de 417 encuentros. Durante su tiempo en el club, ganó importantes títulos internacionales y nacionales, incluyendo dos Libertadores, una Copa Intercontinental en 1977 y los campeonatos Metropolitanos de 1976 y 1981. En cuanto a su paso por otros clubes, contabilizó 224 partidos con el Lobo, 93 con el Millonario, 45 en el Tatengue y 38 con el Bohemio. A nivel internacional, representó a la Albiceleste en 18 ocasiones.

Tras el retiro, tomó un rol mediático que estalló definitivamente cuando se incorporó al popular programa español llamado El Chiringuito, donde siempre hizo ruido con sus opiniones filosas. Tras la muerte de su compañera, sus apariciones públicas se espaciaron notablemente. Y murió este domingo 20 de abril, aunque su legado y estilo inconfundibles quedaron para la eternidad.