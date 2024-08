LA ESCONDIDA: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ HOY EL FESTIVAL DEL GUISO EN LA COLONIA KM 548

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921.

El gobernador Leandro Zdero acompañó este sábado, por la noche, la 2° edición del Festival del Guiso, en la Colonia Km 548, de La Escondida. Es una celebración que honra la rica tradición gastronómica local, destacando la diversidad y creatividad en la preparación de este emblemático plato.

En esta oportunidad, el festival reunió a más de 55 cocineros aficionados y expertos para competir y compartir sus mejores recetas, en un ambiente de camaradería. “Hace un tiempo atrás, el intendente Alfredo, me contaba de este evento y la verdad, quería estar presente, primero para probar el guiso y después para compartir con ustedes este lindo momento de ratificar nuestras costumbres, nuestra cultura y esencia, que muchas veces viene acompañada también de la gastronomía”- señaló el Gobernador.

Sobre su contacto diario con cada localidad o paraje de la provincia, el primer mandatario provincial agregó: “Cada rincón del Chaco, tiene su identificación y eso nos hace sentir como ciudadanos, más comprometidos con el lugar donde vivimos; por eso, compartir un guiso, el mate, logra la unión de la mesa de una familia o de amigos y complementados, como en este evento, con festivales populares. Los chaqueños comenzamos un tiempo nuevo, a transitar un camino juntos con esperanza, espalda con espalda, ya no hay tiempo para las especulaciones sino para que, entre todos, abracemos un futuro próspero. Estos espacios sirven para unirnos, y estoy convencido que en los próximos tiempos que se vienen seremos conocidos ya no tanto por esos dolores que tenemos sino más por las buenas noticias y los logros que puedan identificarnos en la provincia del Chaco”.

INTENDENTE CABALLERO: “EL ESFUERZO ENTRE TODOS, ES LO QUE NOS HACE GRANDES”

Por su parte, el intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, manifestó: “Cuando fuimos a pedirle al Gobernador que nos dé una mano, nos brindó su ayuda, así que estamos más que agradecidos por eso, porque el esfuerzo entre todos, es lo que nos hace grandes y nos permitirá crecer. La gente eligió un cambio en la provincia, aquí también en La Escondida, así que nos debemos a la gente y por eso, una vez más, estoy muy agradecidos con todos”.

En esta 2° edición se hicieron presentes, participantes de Resistencia, Puerto Tirol, Colonia Popular, Capitán Solari y Colonia Elisa. Para el evento, también se sumaron con su actuación: Los Taquilleros, Los Fugitivos, Las Guayna Porá; Los Residentes, Los Quechuas, Los Herederos y el gran cierre será cerca de las 2:30 de la madrugada con Viento Norte.

Acompañaron al gobernador Leandro Zdero, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Verónica Vargas; los legisladores Zulma Kaenel y Juan José Bergia; demás funcionarios provinciales y municipales; vecinos de la zona.

