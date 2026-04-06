LA EDUVIGIS: SAMEEP RESTABLECIÓ EL SERVICIO DE AGUA TRAS UNA RÁPIDA INTERVENCIÓN OPERATIVA

La empresa SAMEEP informó que se encuentra plenamente restablecido el servicio de agua potable en la localidad de La Eduvigis, luego de una rápida intervención ante la falla de una bomba en una perforación clave para el abastecimiento.

Ante la contingencia, equipos técnicos de la empresa acudieron de manera inmediata al lugar y desplegaron un operativo integral que incluyó el traslado de maquinaria específica, entre ellas una grúa, y la ejecución de las tareas necesarias para el recambio del equipamiento dañado.

Como resultado de estos trabajos, se instaló una nueva bomba que ya se encuentra en pleno funcionamiento, lo que permitió recuperar los niveles habituales de producción y distribución de agua potable para la comunidad.

Al respecto, el vocal de SAMEEP, Ing. Guillermo Pereyra Iglesias, destacó: “La rápida respuesta de nuestros equipos demuestra el compromiso permanente de la empresa con cada localidad de la provincia. Sabemos lo esencial que es el servicio de agua potable, por eso actuamos con celeridad y eficiencia para resolver este inconveniente en La Eduvigis”.

Asimismo, valoró el desempeño del personal: “Quiero destacar el trabajo del equipo técnico y operativo, que intervino con profesionalismo y dedicación, utilizando los recursos necesarios para garantizar una solución definitiva en el menor tiempo posible”.

Por su parte, el coordinador de Zona IV, Osvaldo Gallard, señaló que “desde el primer momento se organizó un operativo para atender esta contingencia, con equipos especializados que permitieron reemplazar la bomba dañada de manera efectiva y restablecer el servicio en condiciones óptimas”.

Finalmente, desde SAMEEP remarcaron que este tipo de intervenciones reflejan la planificación y capacidad de respuesta de la empresa en el territorio, priorizando el bienestar de los usuarios y garantizando la prestación de servicios esenciales de calidad en toda la provincia.

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