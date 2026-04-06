Fin de Semana Largo INCAUTARON UNA MOTO ROBADA, APREHENDIERON A 3 PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA Y DETECTARON VARIAS ALCOHOLEMIAS

Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en todo el ámbito provincial con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

Charata

Efectivos de la ciudad de Charata, secuestraron una motocicleta tipo 110cc sin marca visible, buscada por robo desde fecha 10/12/25 a solicitud de la Policía Federal Argentina.

Junto al Municipio

Se realizó un operativo conjunto con personal municipal de Resistencia dónde secuestraron un total de 14 motocicletas por infringir el código de faltas provincial Ley 850-J.

Sigebi-Sifcop

En toda la provincia demoraron a 3 personas con pedido de captura por diferentes motivos.

👉Operativos

Policía Caminera realizó controles de alcoholemia sobre rutas y distintos puestos camineros de la provincia.

Participó de varios operativos preventivos entre ellos Lince y Patrullajes Nocturnos.

👉Secuestros y Actas de Infracción

Labraron un total de 358 actas varias y 13 alcoholemias positivas.

Retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Incautaron 26 motocicletas por infracción al Código de Faltas

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