EL IMPENETRABLE: SE SUSPENDE EL OPERATIVO ODONTOLÓGICO POR CUESTIONES CLIMÁTICAS
La actividad fue suspendida debido a las condiciones climáticas adversas que impiden el normal desarrollo del operativo.
El Gobierno provincial informa la suspensión del Operativo de Abordaje Territorial Odontológico, que estaba previsto del 6 al 10 de abril en la región de El Impenetrable.
Desde la organización informaron que oportunamente se comunicará la reprogramación de la jornada suspendida, en función de la evolución de las condiciones climáticas.