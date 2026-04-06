EL IMPENETRABLE: SE SUSPENDE EL OPERATIVO ODONTOLÓGICO POR CUESTIONES CLIMÁTICAS

La actividad fue suspendida debido a las condiciones climáticas adversas que impiden el normal desarrollo del operativo.

El Gobierno provincial informa la suspensión del Operativo de Abordaje Territorial Odontológico, que estaba previsto del 6 al 10 de abril en la región de El Impenetrable.

Desde la organización informaron que oportunamente se comunicará la reprogramación de la jornada suspendida, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

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