Mar. Abr 7th, 2026

EL IMPENETRABLE: SE SUSPENDE EL OPERATIVO ODONTOLÓGICO POR CUESTIONES CLIMÁTICAS

por Redaccion J 6 horas atrás

La actividad fue suspendida debido a las condiciones climáticas adversas que impiden el normal desarrollo del operativo.

El Gobierno provincial informa la suspensión del Operativo de Abordaje Territorial Odontológico, que estaba previsto del 6 al 10 de abril en la región de El Impenetrable.

Desde la organización informaron que oportunamente se comunicará la reprogramación de la jornada suspendida, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

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