«LA EDUCACIÓN AMBIENTAL SERÁ UN EJE DE LA GESTIÓN, AL IGUAL QUE LA APLICACIÓN DE LA ESI»

El ministro de Educación tocó varios temas como el salario docente, posibles cambios en las currículas, la formación técnica y la capacitación de maestros. También, rechazó la idea de “meritocracia”, mientras se trabaja contra la desigualdad y la deserción escolar.

La educación tanto en el país como en la provincia está atravesada por un complejo entramado en el que las fortalezas y oportunidades se chocan con las debilidades y necesidades. El sector comprende un universo integrado por docentes, alumnos, padres y el Estado, que no está eximido de la realidad económica.

La pandemia obligó a tomar decisiones abruptas que a su vez obligaron a adaptar todo el sistema educativo de presencial a virtual con la complejidad que eso significó y que implicó desnudar la brecha digital. Sin embargo, se logró durante 2020 la cursada del ciclo lectivo y la presencialidad en 2021 parece llegar para quedarse. De hecho, Lineras aclaró que “no habrá extensión de días de clase a sábados ni se agregarán horas a la cursada”.

En contraste, sí habrá “recupero de contenidos”. El ministro asegura que “no hay algo que un alumno no haya aprendido en primer grado que no pueda aprenderlo en segundo. Ni uno de segundo que no pueda aprenderlo en tercero”. De esta manera, defendió la idea de que “no se repita primer grado”, y la razón proviene de diversos estudios en la temática. “Nos tiene que llamar la atención que los niños que repiten primer grado siempre sean de bajos recursos, y que no reciben una alimentación adecuada”, manifestó.

Los sindicatos y el salario

Una de las cuestiones tratadas tiene que ver con la relación con los sindicatos docentes. El funcionario aseguró que citó a reuniones a todos ellos por separado para conocer sus demandas: “Me pude reunir con la mayoría, y coincido prácticamente en todos sus planteos”, aseguró.

Lineras, quien llegó al ministerio luego de 20 años de trayectoria en el mundo universitario, reconoce que el salario docente es una demanda central: “Mi esposa se jubiló con un salario docente, así que conozco de cerca lo ingrato que es y la diferencia que existe entre el poder adquisitivo del docente y la canasta familiar”.

Sin embargo, aclaró que solucionar la problemática “llevará tiempo, pero queremos ir en ese camino, puede durar entre unos 5 y 6 años, además de que la situación macroeconómica no permite un ajuste de shock de la magnitud que quisiéramos. Pero una de las metas que tenemos como gobierno para este año es que el porcentaje de incremento del salario docente supere el de la inflación”.

La ocupación en la docencia

El ministro, entre los temas abordados, también sostuvo que existe “un desfasaje en la oferta y la demanda para ingresar al sistema educativo, para aquellos docentes recién recibidos. Hay una lista de espera en la que hay maestros esperando su oportunidad”.

Para evitar esta situación, una de las propuestas que traerá a la mesa Lineras es la de suspender ingresos a carreras docentes de la educación superior con baja demanda o poca oferta por unos dos años, lo que llevará a reducir el número y el tiempo de espera.

El ministro conoce el panorama: “Hay docentes del interior que vienen todos los días a Resistencia para ver si hay novedades para acceder al sistema, pero vuelven con las manos vacías. Ahí también haremos hincapié. Saber por qué sucede esto y actuar en consecuencia”.

Capacitación en los maestros

Hay una realidad que al ministro no le agrada. Asegura que los docentes en la provincia tienen capacitaciones constantes provenientes del Estado, con jornadas institucionales y actualizaciones. Sin embargo, “el docente no siempre recibe capacitaciones de la educación superior una vez recibido. A eso también apuntaremos, a buscar que el docente actualice saberes en cuanto a su rama de enseñanza con contenidos provenientes de la educación superior, para que aplique esos conocimientos luego en los establecimientos educativos”.

Con esta acción, el ministerio prevé avanzar hacia un perfil de docente con mayores competencias y actualizado en su área de referencia, “con la intención de que trabajen en llegar a los postítulos”.

Novedades en los contenidos

Para Lineras, quien asumió al frente de la cartera el último 22 de septiembre, la enseñanza que se imparte en las escuelas técnicas también representa un valor esencial para el perfil de ese joven que egresará y se enfrentará luego a los estudios superiores y al mercado laboral.

En este camino, no descarta cambios curriculares que impliquen enseñar en el Chaco habilidades que el Chaco siempre demanda. Así, podrían sumarse contenidos técnicos vinculados a necesidades cotidianas del vivir chaqueño, como la refrigeración (aires acondicionados en hogar y auto), para brindarles la oportunidad de realizar reparaciones en el hogar o trabajar cuando sean mayores. Esto siempre tras debatir lineamientos en el Consejo Federal de Educación.

Otro de las incorporaciones tendrá que ver con la educación ambiental, “que en mi gestión buscaré que sea un eje central. El Cambio Climático es una realidad y las nuevas generaciones lo están entendiendo, pero en el sistema educativo la conciencia ambiental debe ser transversal”.

Finalmente, reconoció que aún falta para lograr «que se afiance la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas». “Hay que saber interpretar la demanda de la juventud, y ésta es una de ellas. La ESI favorece el desarrollo de los niños y jóvenes, y hay sobradas experiencias en las que permitieron sacar a la luz casos de abuso intrafamiliar”, apuntó Lineras.

Educación y meritocracia

Para cerrar la entrevista, Lineras dijo estar seguro del rol de la educación en el desarrollo de un país. Se mostró en desacuerdo con la noción de “meritocracia” y citó a al Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien en su libro “El Precio de la Desigualdad”, expuso que este concepto junto con el del “esfuerzo personal” no hacen más que dejar como está la brecha de desigualdad.

“Este economista afirma que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres, mientras que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos”, parafraseó. “Entonces ahí es donde entra el Estado y sus políticas educativas para formar estudiantes con perfil productivo, que aporten al desarrollo de un país. El Estado debe achicar esa brecha, y la educación es transversal a esa necesidad”, sostuvo.

Finalmente, el ministro Lineras concluyó: “Desde esta gestión, trabajaremos para que los jóvenes logren terminar sus estudios, así como intentando llegar a todo aquel que los haya abandonado o suspendido. La deserción escolar debe dejar de ser un flagelo y nosotros nos pondremos a trabajar en ello”.

