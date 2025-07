LA DOCTORA ANDREA MAYOL ASUMIÓ COMO DIRECTORA DEL HOSPITAL PERRANDO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El ministro de Salud Sergio Rodríguez puso en funciones, este jueves, a las nuevas autoridades del hospital “Dr. Julio C. Perrando” que tiene en la dirección a la doctora Andrea Mayol. “Trabajamos para alcanzar un Estado presente que administre, organice y racionalice el uso de sus recursos para que las soluciones lleguen a la mayor cantidad de personas”, indicó Rodríguez.

En su discurso el funcionario, agradeció a las autoridades salientes la doctora María Laura Lescano y el doctor Christian Dellera por el trabajo ejecutado en el hospital durante 18 meses. “Llevar adelante la dirección del mayor hospital de la provincia no es fácil, en salud es muy difícil mantener las expectativas altas, se sufre mucho desgaste y detrás de cada persona hay una familia que hace un gran sacrificio para acompañar”, expresó.

Acompañarán a Mayol como codirectora la doctora Rocío Romero Feris y como codirector de Servicios Técnicos el ingeniero Dardo Zibecchi. “Es un equipo de jóvenes profesionales que traen nuevas propuestas, trabajo y mucho empuje”, sostuvo.

En otro orden, el ministro hizo hincapié en la importancia de trabajar en el recupero de gastos, lo que significa cobrar a las obras sociales por la atención de sus afiliados en los hospitales públicos. “Estos fondos son muy importantes para que funcione la salud pública, hay obras sociales que reintegran los gastos de forma periódica pero hay otras que no lo hacen”, agregó.

La flamante directora agradeció la confianza para ocupar la dirección del hospital más grande de la provincia. En la oportunidad explicó que dará continuidad al trabajo que se viene realizando. “Sumaremos nuestra impronta de reorganizar circuitos de trabajo, establecer prioridades y optimizar los recursos tanto humanos como financieros con los que se cuenta”, aseveró.

Mayol indicó que para la atención de cada persona se invierte en estructura sanitaria, en insumos y en recursos humanos. “Es mucha inversión para que la persona encuentre efectivamente una respuesta a algo tan importante como su salud”, aseguró.

