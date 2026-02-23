LA CORTE SUPREMA PUSO EN MARCHA LOS REMATES JUDICIALES ON LINE Y AHORA SE PUEDE PUJAR DESDE EL CELULAR

Con una nueva plataforma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) busca permitir que cualquier ciudadano, desde cualquier punto del país, compre desde un departamento en Recoleta hasta autos o chalets en el Conurbano. Cómo funciona el sistema que promete transparencia total.

Desde un departamento en Avellaneda, hasta un chalet en La Matanza o una creciente cantidad de autos. El catálogo de las nuevas subastas electrónicas de la CSJN es variado y, sobre todo, ahora es 100% accesible, se informó en forma oficial.

Bajo la reglamentación de la Acordada 15/2025, este nuevo sistema no solo busca modernizar la justicia, sino derribar las barreras físicas y las sombras que rodeaban a los remates presenciales en el pasado como casos famosos como la «banda de los gitanos» y el remate del petit hotel de la ex ministra de Medio Ambiente María Julia Alsogaray.

¿Por qué el cambio de sistema?

El fundamento es la transparencia y la seguridad. Al ser digital, se elimina la necesidad de ir físicamente a una sala de remates, evitando las presiones de intermediarios o las conductas indebidas de compradores.

Además, se busca una mayor concurrencia, ya que cualquier persona en el país puede ofertar sin necesidad de viajar o trasladar dinero en efectivo.

Guía paso a paso: Cómo convertirse en postor

Para entrar en la puja de lo que se remata, el proceso tiene tres etapas:

1. El Empadronamiento: Es el registro general en el portal oficial. Es gratuito y tiene una vigencia de un año. Se deben cargar datos básicos (DNI, CUIT/CUIL, CBU). La inscripción se hace 100% online. No hay que ir presencialmente, aclaró una fuente judicial.

2. La Inscripción al Remate: En el legajo con los datos y especificaciones del bien que interese encontrará un botón azul de inscripción a la subasta. También podrá visualizar la cantidad de participantes de la misma.

3. El Depósito en Garantía: En muchos casos, para poder ofertar se exige un depósito previo que debe estar acreditado tres días hábiles antes de que empiece la subasta. Si no ganás, el dinero se te devuelve de manera automática por transferencia bancaria.

Las reglas del juego: Puja 24 horas y anonimato garantizado

Una vez que el remate inicia, la plataforma funciona de manera ininterrumpida durante diez días hábiles, las 24 horas. Aquí, la tecnología juega a favor del usuario con tres herramientas clave:

Código de Postor: Anonimato. El sistema asigna un código único y secreto para cada subasta, protegiendo tu identidad de otros competidores.

Postura Máxima Secreta: Es como un «piloto automático». Podés programar el monto máximo que estás dispuesto a pagar y el sistema hará los ajustes por vos, tramo a tramo, hasta alcanzar ese límite.

El «Minuto de Adición»: Para evitar las ofertas de último segundo que bloquean a otros, si alguien puja en los últimos 3 minutos, el cierre se extiende automáticamente 10 minutos más. Y así sucesivamente hasta que nadie más oferte.

El día después: ¿Qué pasa si gané?

Si lograste la oferta más alta, el sistema te notificará por correo electrónico. A partir de ahí, tenés tres días hábiles para presentarte ante el juzgado con los comprobantes de inscripción y el código de postor para que el juez apruebe formalmente la compra.

Relacionado