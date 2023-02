LA COMUNIDAD DE GENERAL PINEDO CUENTA CON UNA NUEVA SEDE DE ANSES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El gobernador Jorge Capitanich y la titular de Anses, Fernanda Raverta, habilitaron la nueva oficina, que cuenta con una capacidad de atención diaria de 120 personas, que beneficia además a localidades cercanas.

“Esto significa garantizar la extensión de derechos, pero sobre todo, mayor cercanía desde el corazón para atender mejor a la gente,acortando distancias“,”, destacó el gobernador en la inauguración de la nueva sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Este jueves en General Pinedo, y como parte de una intensa agenda de inauguraciones para el Sudoeste chaqueño, el gobernador y la directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, inauguraron una nueva oficina de Anses, que permitirá mejorar la atención y el acceso a gestiones a vecinos y vecinas de la localidad y zonas aledañas. Estuvieron acompañados por la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga.

Construidas con mano de obra local y una inversión de $4.200.000, las nuevas oficinas tienen una capacidad de atención diaria de 120 personas y permitirán mejorar el acceso a gestiones de localidades cercanas como Mesón de Fierro, Pampa Landriel, General Capdevila, Gancedo, Hermoso Campo, entre otras. Con esta, ya son 68 las oficinas de Anses distribuidas en toda la provincia.

Capitanich destacó la importancia del sistema previsional para la garantía y el ejercicio pleno de derechos, y aseguró que “el sistema argentino es el de mayor cobertura en América Latina y es uno de los mejores del mundo”. Además, remarcó: “tenemos que cuidar y proteger el sistema de seguridad social, que es de todos y funciona para redistribuir ingresos y generar más equidad”.

En el lugar, que funcionará de 6:30 a 12:30 horas, se podrá tramitar: alta de CUIL, actualización de datos, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignaciones familiares, Pago único por nacimiento, adopción y matrimonio, Programa Hogar (gas), Progresar, desempleo, jubilados y pensionados, CODEM pasivos, poderes, entre otras gestiones.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo chaqueño consideró además que tanto el acceso a la jubilación, como las pensiones no contributivas, y políticas como Progresar o la AUH “son mecanismos que permiten equidad e igualdad de oportunidades”.

Mayor cercanía y acceso a derechos

Por su parte, la Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, expresó: “Junto a hombres y mujeres con representatividad y deseo de sacar adelante esta ciudad trabajamos para tener esta oficina, sabiendo que ustedes se merecían tener al organismo de la seguridad social, al corazón del Estado nacional, bien cerquita”.

“En ANSES nos gusta inaugurar oficinas bellas y de calidad, que además cuenten con trabajadores que reciban a sus vecinos y vecinas, a quienes integran su comunidad, de manera amorosa. Para nosotros es clave tener oficinas de calidad y atención con calidez, para poder construir lo que queremos hacer que es estar cerca de cada uno de ustedes”, agregó la funcionaria.

En sintonía con el gobernador, Raverta se refirió además a la necesidad de que se sancione la Ley de Pago de Deuda Previsional para que más chaqueñas y chaqueños puedan jubilarse.

“Cuando mañana abramos las puertas de esta oficina nos vamos a encontrar con personas que trabajaron toda su vida, pero que no tienen los 30 años de aportes registrados. Acá en Chaco son 22 mil. A esas personas les tendremos que decir que no los podemos jubilar porque en diciembre pasado, los diputados de la oposición no fueron al Congreso a trabajar”, apuntó la funcionaria.

Obras en diferentes municipios

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, aseguró que la nueva oficina es “una concreción muy grande”, y destacó las obras realizadas en la localidad “para transformar la realidad”, como la remodelación integral del hospital local, pavimento, el CIF, viviendas y lo que será la red de conexiones de agua potable, agradeciendo al Gobierno provincial por su “mirada especial”. “Hoy el gobernador lo hizo en todo el Sudoeste, trabajando para todos los municipios de todos los signos políticos, como parte de un profundo trabajo incansable”, sostuvo Ciucci.

Participaron del acto inaugural la intendenta de Capdevila, Karina Acerbo; el intendente de Hermoso Campo, Diógenes Requena; la secretaria de Municipios, Beatriz Bogado; el jefe Regional de Anses, Agustín Aleman; y las diputadas Nacionales, Lucila Masin y María Luisa Chomiak.

