LA ASOCIACIÓN CHAQUEÑA DE OFTALMOLOGÍA FELICITA AL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO POR SU CAMPAÑA “VER PARA APRENDER”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080. –

El municipio de San Bernardo, uno de los 69 que integran la provincia del Chaco, puso en marcha en junio la campaña “Ver para aprender”, una iniciativa con la que busca garantizar el acceso a la salud visual de los estudiantes sin cobertura de obra social, y brindar atención oftalmológica a alumnos de instituciones educativas primarias, secundarias y terciarias de la ciudad.

La atención se realizó en las instalaciones de la ex cámara de comercio de San Bernardo y, en la primera jornada, estuvo a cargo del médico Oftalmólogo de la Asociación Chaqueña de Oftalmología José Francisco Almirón oriundo de la capital chaqueña, Resistencia.

En un contexto en el cual se dieron a conocer numerosos casos de campañas oftalmológicas ilícitas llevadas adelante por falsos médicos con ejercicio ilegal de la medicina, que constituyeron acciones perjudiciales para la población sobre las cuales la Asociación Chaqueña de Oftalmología (ACHO) alertó en reiteradas oportunidades, los directivos de la institución consideraron importante avalar al municipio en esta campaña iniciada el pasado 10 de junio, por su compromiso con la salud visual de la población, y en el mismo sentido, felicitar al intendente, Miguel Sotelo, por “tan fructífera gestión”.

El intendente expresó a referentes de la ACHO su necesidad de cubrir la demanda de atención oftalmológica de su población con atención médica “de calidad” en una audiencia concedida en noviembre último en la Municipalidad de San Bernardo.

Además, desde el municipio informaron que continuarán con este trabajo “en todas las instituciones educativas primarias, secundarias y terciarias”, según difundieron en sus redes sociales oficiales.

En el primer día de atención el oftalmólogo Almirón realizó exámenes médicos a alumnos de primer grado y a adultos en escolarización de la escuela N° 24 Joaquín B. González.

“Se abarca una atención integral del paciente, en la cual hay distintas estaciones. La primera es una autorefractometría en la cual se toman las mediciones del ojo, y luego el oftalmólogo mide su visión lejana y cercana y evalúa si necesita un anteojo o no”, contó el médico en un video difundido por el municipio, y agregó que, si el paciente tiene alguna patología como hipertensión o diabetes, realizan un fondo de ojos para hallar y “tratar a tiempo” la afección. También durante la atención, el médico realizó el control sobre la presión ocular para evaluar si el paciente tiene glaucoma o no.

“Es muy importante este abordaje porque para mucha gente es la primera vez que se realiza estos estudios”, explicó Almirón.

A su vez, el médico recordó que “la detección temprana, como en toda enfermedad, es fundamental”, y que “es importante que cuando el paciente se vaya a hacer un anteojo, acuda primero a su profesional médico oftalmólogo, quien no solamente le va a dar una receta adecuada sino también va a detectar enfermedades haciendo una prevención”.

Por su parte, la docente de la escuela, Paola Landriel, quien acompañó a alumnos en la atención, dijo que “es muy importante la vista para poder seguir aprendiendo” y para “mejorar su calidad de vida”.

El operativo estuvo inspirado en el anterior y exitoso programa “Ver para crecer” que durante muchos años llevó adelante el servicio oftalmología del Hospital Perrando, a cargo de la doctora Verónica Brollo examinando por más de una década alumnos de escuelas de todo el interior de Chaco.

En el acto de presentación del programa “Ver para aprender”, que se realizó en el marco del 89° aniversario de la ciudad y se llevó a cabo el 6 de junio, estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Social, Prof. Myrna Lopez Najul, la encargada del área de Cultura, Prof. Laura Faruelo y la Optica Técnica Adriana Bielicki.

Relacionado