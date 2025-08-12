La ANMAT prohibió un nuevo suplemento dietario: cuál no comprar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todo del país de un nuevo suplemento dietario.

Así quedó plasmado en la Disposición 5719/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.

Allí, la Anmat avanzó en la prohibición de «la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea del producto: ‘ Dietary Supplement – Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow «, NET WT. 4. 23 OZ (120 G)». «, NET WT. 4. 23 OZ (120 G)».

La prohibición dispuesta por la Anmat alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, «por ser un producto que no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal».

«Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284», advirtió la Anmat.