LA ANMAT PROHIBIÓ UN NUEVO SUPLEMENTO DIETARIO: CUÁL NO COMPRAR
De acuerdo con la Anmat de trata de un producto ilegal del que se desconocen sus condiciones de elaboración y es, por lo tanto, potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.
La prohibición dispuesta por la Anmat alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, «por ser un producto que no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal».