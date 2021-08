La abuela "manipuladora" que convenció a su nieta con una simple respuesta

A menudo en Twitter solemos encontrarnos con hilos de situaciones especiales. En este caso, una muy graciosa, y efectiva sobre todo para una nona. Por eso, todas deberían seguir la táctica efectiva que Poro hizo con su nieto Nahuel. Las redes la nombraron como la “abuela manipuladora”, quien no tardó en volverse viral.

“Dame la abuela más manipuladora! – No, no tanto!”, escribió un joven junto a una foto con la captura de pantalla en la que se puede ver una conversación en la que Poro lo “manipuló” para que vaya a almorzar con ella.

Según las fotos, ella le mandó un emoji de “ok”, pero agregó “hoy hay milanesa, mañana no sé”. “Bueno voy a ir entonces abuela”, le responde rápidamente. Ya que había caído en la manipulación gastronómica le pidió que fuese “con puré” y ella aceptó.

En cuestión de horas el tweet se hizo viral y sumó más de 100 mil me gusta y más de 4 mil retuits. Además, el posteo cosechó cientos de comentarios donde se destacó la nostalgia por los platos de las abuelas que ya no están: “Disfrutala. No sabés lo que extraño eso. Vale oro cada minuto con ellos”, escribió un usuario de la red social del pajarito, recordando con melancolía, las comidas que sus nonas le preparaban.

Ante la catarata de comentarios, Nahuel decidió responder. “Para los que no saben, está viviendo en mi casa con mis viejos y voy a almorzar todos los días con ella! No se preocupen”, aseguró.

Más tarde, una de sus nietas le mostró las repercusiones que tuvo y ella se mostró preocupada porque la gente pensara que ella es manipuladora. “¿Cómo te van a llamar ahora abuela?”, le preguntó mientras la grababa. “¡No! ¿Para qué puso eso? Ahora me van a llamar abuela manipuladora”, le respondió Poro.

Sin dudas, otro majestuoso hilo que alberga Twitter y una gloriosa táctica para aquellas abuelas que les toque pasar por una situación similar.