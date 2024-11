KICILLOF VOLVIÓ A DEFENDER A CRISTINA KIRCHNER ANTES DEL FALLO POR LA CAUSA VIALIDAD: «ES UN JUICIO TRUCHO DE PROSCRIPCIÓN»

Kicillof planteó en conferencia de prensa: «Se está por consumar un escándalo jurídico que tiene una gravedad inmensa porque inaugura un nuevo género que yo llamaría ‘derecho ficción’. Se va a sacar un nuevo fallo en una causa en la que no hay una sola prueba, no hay un solo delito en los expedientes. Es ‘Justicia fantasía’ porque todo lo que se va a decir no existió, no ocurrió, pero se va a dar por hecho para generar un disciplina miento a todo el que quiere llevar a cabo determinadas políticas».

El gobernador bonaerense habló de «gravedad institucional» a partir de lo que consideró que son «juicios totalmente truchos»: «Es una condena absolutamente ficticia, con el propósito de ensuciar y con el agravante de que se convierte en un caso de persecución política y de proscripción». Consideró que hay un «dispositivo que busca generar imagen negativa sobre dirigentes del campo popular».

En un fuerte respaldo a la expresidenta, destacó: «Esta realidad no existe. El Poder Judicial está actuando como un partido político. Nuestro total rechazo y repudio de lo que vaya a ocurrir el miércoles porque, además, es un golpe a la credibilidad de los jueces. Nuestro absoluto acompañamiento está con la víctima que es Cristina Kirchner».