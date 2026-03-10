JUNTA DE CLASIFICACIÓN DE NIVEL INICIAL: EL 15, ABRIRÁ INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, informó que del 15 de marzo al 15 de abril de 2026 se realizará la inscripción al período extraordinario “B”, destinada a docentes de jardines de infantes de toda la provincia.

La inscripción podrá realizarse mediante la aplicación del Sistema Integral de Educación (SIE) en la plataforma Tu Gobierno Digital, por correo postal certificado, o de manera presencial o por medio de terceros autorizados en la sede de la Junta de Clasificación, ubicada en Gobernador Bosch 99, Nave 1, en la ciudad de Resistencia, en el horario de 8 a 16.

Quienes realicen la inscripción por primera vez deberán presentar fotocopias autenticadas del Documento Nacional de Identidad (DNI) y de la partida de nacimiento, además del título docente con registro de la Dirección de Títulos y Equivalencias o una constancia de título en trámite, que incluya el promedio general y la fecha de egreso. También deberán adjuntar constancia de servicios docentes prestados en otros niveles, otros títulos, certificados y antecedentes valorables.

En el caso de optar por la inscripción digital, la documentación requerida deberá adjuntarse en formato PDF.

Desde la Junta recordaron que las solicitudes tienen carácter de declaración jurada, por lo que se aplicará el régimen de incompatibilidad establecido en la Ley 647-E del Estatuto del Docente. Asimismo, los aspirantes extranjeros deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 17, inciso a) de dicha normativa.

Para consultas o mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 3624-453033 o escribir al correo electrónico meccyt.jcninicial@chaco.gov.ar.

