JORGE MACRI ANUNCIÓ UNA INVERSIÓN DE 85 MIL MILLONES DE PESOS EN SEGURIDAD

Jorge Macri, anunció este jueves la ampliación de las medidas de apoyo y asistencia económica a las familias de los policías y bomberos caídos y la El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, anunció este jueves la ampliación de las medidas de apoyo y asistencia económica a las familias de los policías y bomberos caídos y la inversión más de 85 mil millones de pesos en vehículos, equipamiento, cámaras y obras en comisarías y alcaidías para reforzar la seguridad en el distrito .

«En la Ciudad siempre vamos a acompañar a la familia policial. Una sociedad que no honra a sus héroes es una sociedad que no los merece», dijo Macri y anunció que «la asistencia se hará efectiva, más allá de si al momento de ser abatidos llevaban puesto o no su uniforme porque lo que define a los policías es su vocación de servicio y la valentía de arriesgar la propia vida”.

“ Con nuestro primer presupuesto aumentamos de manera récord la inversión en seguridad, llegamos al 16,2% del presupuesto total. Nunca antes la Ciudad destinó tantos recursos a la seguridad”, sostuvo el Jefe de Gobierno en el marco de una conferencia de prensa en el Centro de Monitoreo Urbano, en Chacarita, que encabezó junto a la vocera institucional, Laura Alonso , y el ministro de Seguridad, Waldo Wolff.