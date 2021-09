JORGE FRANK: “LA COMUNIDAD DEJÓ ESTE MENSAJE EN LAS URNAS PORQUE EL PAÍS NUNCA SE ENCONTRÓ EN UNA SITUACIÓN TAN DEPLORABLE”

En el programa de Pica Picante que se emite por Pórtico FM 105.5 se entrevistó al intendente de la localidad de Miraflores Jorge Frank, quien habló acerca del resultado obtenido en las primeras elecciones, además dio a conocer como proseguirán trabajando para las elecciones que se realizarán próximamente este 14 de noviembre.



El intendente se ha referido a las primeras elecciones y dio a conocer su punto de vista con los resultados obtenidos “Estoy feliz y satisfecho ya que con el poco trabajo que realizamos en las campañas hemos recaudamos una gran cantidad de votos mediante las listas propuestas en contra del oficialismo, pienso que la comunidad dejó este mensaje porque el país nunca se encontró en una situación tan deplorable, además están enojados con el gobierno, el cual nos ha faltado el respeto mediante infinidades de situaciones como, incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de nuestros gobernantes, falsas promesas realizadas, etc.”

Jorge Frank también dio a conocer como proseguirán trabajando para las votaciones generales de este 14 de noviembre: “Trabajaremos arduamente para obtener un triunfo contundente el 14 de noviembre, teniendo en cuenta que desde el Impenetrable necesitamos que nuestros candidatos ocupen sus puestos en el congreso de manera nacional y provincial para suplir la necesidad que tenemos como por ejemplo la gran problemática de agua, regido municipal u otros puntos”

Para finalizar la nota dejó un claro mensaje para la comunidad “Nos guste o no, siempre alguien nos va a gobernar, por eso debemos tener en cuenta que la política es un servicio público no un medio de vida, por lo tanto debemos involucrarnos y formar parte de esto, de otra manera no tendríamos el derecho a realizar críticas”

