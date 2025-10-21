JAVIER MILEI INTENTÓ JUSTIFICAR LA PAYASADA DEL MOVISTAR ARENA: «CADA UNO SE DESPEJA COMO PUEDE»
En diálogo con Guillermo Andino, el Presidente aseguró que él es un «ser humano» y que en sus «tiempos libres» puede hacer «cosas divertidas». Mirá.
Justificando su proceder, manifestó: «Entonces, el problema es, hay varias cuestiones, la primera es que usted no puede hacer eso porque usted necesita descansar. Entonces, digo, primero, o sea, lo primero que tendrían que, cuando hacen la cuenta es, si hay un tiempo que tienen que descansar, porque si usted no descansa, lo más probable es que no tome buenas decisiones«.