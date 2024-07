IPRODICH: ZDERO INAUGURÓ AMPLIACIONES Y REFACCIONES EN LA SEDE. ADEMÁS, ANUNCIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE SPONSORIZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El edificio cuenta ahora con espacios accesibles para mejorar la atención. “Trabajamos para poner en condiciones el espacio donde se atiende y se gestiona, estamos ratificando el compromiso con los trabajadores y con todos los chaqueños”, aseguró el Gobernador. La ley de sponsorización y tutoría de personas con discapacidad comenzará a implementarse el mes próximo.

El gobernador Leandro Zdero inauguró, este lunes, las ampliaciones y refacciones en la sede central del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), ubicada en Monteagudo 1640. En el marco del aniversario 12 del Instituto, anunció la implementación, a partir de agosto, de la ley de sponsorización y entregó ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastones, colchones) a personas con discapacidad.

“Para nosotros es determinante poder poner en el centro de la escena de la solución de los problemas a las personas con discapacidad, este es el nuevo lema: la construcción de la inclusión, de generar oportunidades para todos”, destacó.

El edificio cuenta ahora con un espacio accesible para las juntas evaluadoras de personas con discapacidad, que anteriormente se realizaban en el primer piso. Además se habilitó un nuevo espacio para la administración y se reacondicionó el salón central. “Esto va a dar agilidad y comodidad a la atención, además habrá una plaza de juegos para los niños”, indicó Zdero.

En la oportunidad destacó el trabajo “noble y comprometido de los trabajadores del organismo que denota compromiso por la acción, el trabajo y la causa”. “Trabajamos fuertemente para poner en condiciones el espacio físico donde se atiende, se trabaja y se gestiona, estamos ratificando el compromiso con los trabajadores, con este instituto y con todos los chaqueños”, aseguró.

“La inclusión no puede esperar, no pueden pasar años para una ayuda técnica, eso significa no empatizar, no poder ponerse en el lugar del otro, por eso buscamos estar en el territorio, atender la demanda para que todos tengamos la mismas oportunidades”, agregó.

Para ello destacó también la importancia de la ley de sponsorización, que permitirá a firmas comerciales, industriales o empresas colaborar en proyectos para la inclusión de personas en el trabajo, la cultura o el deporte. La norma permite que las personas con discapacidad o las organizaciones afines puedan presentarse con un sponsor que destine el 12,5% de los fondos que debiera tributar a la ATP para esos proyectos presentados. “Esto busca lograr la participación e inclusión verdadera, buscamos estar en el territorio y ponernos en el lugar del otro para que todos podamos tener las mismas oportunidades en nuestra provincia”, concluyó.

Acompañaron también la vicegobernadora Silvana Schneider; la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño; el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; la presidente y la vicepresidente del IPRODICH, Ana Mitoire y Mónica Morales; el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado; el diputado provincial Carlos Salom; el subsecretario de Transporte Rolfi Díaz.

Compromiso de gestión

La titular del IPRODICH, Ana Mitoire agradeció el compromiso y acompañamiento del gobernador. “Hemos visto cuestiones muy claras, lo que nos brinda la posibilidad de dar respuestas a distintas necesidades que se plantean como por ejemplo la entrega de ayudas técnicas”, dijo. “Cada vez que hacemos una demanda volvemos con respuestas positivas y eso habla del compromiso del gobernador y el espíritu de esta gestión”, agregó.

La funcionaria recordó que se recibió el Instituto con una deuda debido a la gran demanda de recursos que no se habían dado en 2022 y 2023. “Más de 300 millones de pesos de ayudas que no se habían entregado y que eran necesarias y que de a poco vamos dando respuestas a estos pedidos y acompañando a quienes necesitan”, concluyó

Relacionado