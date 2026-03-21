INTERVENCIÓN HISTÓRICA DE SAMEEP: SANEAMIENTO INTEGRAL Y NUEVA BOMBA CLOACAL EN EL BARRIO ESPAÑA

Con el objetivo de avanzar en el saneamiento integral y mejorar la calidad de vida de los vecinos, la empresa Sameep lleva adelante intensos trabajos en el barrio España de Resistencia, donde se ejecutan operativos de limpieza, desobstrucción y acondicionamiento del sistema cloacal.

Las tareas se desarrollan en las manzanas 50, 51, 66, 76 y 77, con intervención de cuadrillas especializadas y el apoyo del camión desobstructor. Los operativos, que comenzaron días atrás, continuarán durante el fin de semana para garantizar una mejora sostenida en el funcionamiento del sistema de efluentes.

En paralelo, se avanza en la optimización de la Estación Elevadora de Efluentes ubicada en la intersección de avenida Marconi y Fray Bertaca. Allí, se realizaron trabajos de mantenimiento en los equipos existentes, incluyendo el reemplazo de una bomba por fallas en sus rodamientos, la limpieza de válvulas esclusas y de retención, la puesta a punto de los reguladores de nivel y el acondicionamiento del tablero de comando.

Actualmente, la estación opera con dos bombas en sistema automatizado, pero se confirmó la necesidad de incorporar un nuevo equipo de mayor capacidad. En ese sentido, SAMEEP adquirió una bomba con capacidad de bombeo de 468 m³/h y una altura de 23 metros, que permitirá mejorar significativamente el rendimiento del sistema.

Para su instalación, se prevé la implementación de un sistema provisorio de bombeo tipo “by pass”, con el fin de asegurar la continuidad del servicio mientras se ejecutan las obras. Además, se realizará el amurado de la base del equipo en la losa de fondo de la estación.

Desde la empresa destacaron que los trabajos presentan complejidades debido a la existencia de construcciones que obstruyen espacios comunes, dificultando el acceso de maquinarias y personal operativo. No obstante, se avanza con un importante despliegue técnico y humano para resolver una problemática histórica del barrio.

Las acciones son llevadas adelante de manera coordinada por equipos de la Gerencia de Servicios, Higiene y Seguridad, y la división Electromecánica de Efluentes de la Gerencia de Tratamiento.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, subrayó que “el principal objetivo es dar respuestas inmediatas a las demandas de los usuarios, especialmente en sectores como el barrio España, que durante años padecieron inconvenientes por la falta de inversiones”.

Asimismo, remarcó el compromiso del personal de la empresa, que trabaja de manera constante en toda la provincia para mejorar la prestación del servicio.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, aseguró que “se están brindando soluciones concretas a una problemática de larga data”, y adelantó que, una vez finalizadas las tareas de saneamiento, se avanzará con la instalación de la nueva bomba cloacal.

Desde Sameep señalaron que, una vez concluidas las obras, se espera una mejora sustancial en las condiciones de higiene, salubridad y cuidado ambiental para los vecinos de la zona, optimizando el sistema de evacuación de efluentes y reduciendo los inconvenientes históricos del sector.

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