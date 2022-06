INSSSEP ASEGURÓ QUE CANCELÓ LA DEUDA A AFILIADOS EN SEGUROS DE VIDA: SE ADEUDABA $355 MILLONES

Antonio Morante, dijo que «se realizó un mecanismo de transferencias para cancelar todos los seguros de vida que estaban pendientes de pago, de los años 2017, 2018 y 2019».

Tras el anuncio del gobernador Jorge Capitanich acerca de la cancelación de la deuda de los seguros de INSSSEP, el organismo dispuso las medidas correspondientes para abonar los seguros de vida.

«En el año 2019, cuando asumimos la gobernación, existía una deuda en concepto de seguros. Propiciamos un plan de evaluación a los efectos de que la misma se cancele gradualmente, y se estableció que el mismo se abonará entre los meses de abril y junio», detalló Capitanich.

Antonio Morante, presidente del INSSSEP, aseguró que «se realizó un mecanismo de transferencias para cancelar todos los seguros de vida que estaban pendientes de pago, de los años 2017, 2018 y 2019 «.

A la vez que destacó, «la necesidad de regularizar esta situación que es de preocupación de muchos afiliados. La pandemia nos complicó muchísimo la cuestión administrativa, muchos beneficiarios no están bancarizados con el Banco del Chaco, que es el banco con el que trabajamos, y al no tener cuentas allí no podían alcanzar el cobro de los seguros de vida».

La deuda ascendía a 355 millones de pesos

«Antes de las restricciones del Banco Central ocasionadas por la pandemia, los beneficiarios recibían el cobro por cheque. Hoy tienen que hacerlo exclusivamente por medio de una cuenta corriente, o una caja de ahorro en el Nuevo Banco del Chaco, con lo cual tuvieron innumerables situaciones que se complejizaron, pero hoy esa situación está regularizada», afirmó el presidente del INSSSEP.

A lo que agregó: «siempre estuvo el compromiso del Gobernador Capitanich, para ponernos absolutamente al día. Hoy existen fondos disponibles para continuar con la acreditación individual a cada beneficiario la cual se realiza diariamente por tesorería a la cuenta bancaria por cuestiones de seguridad».

Los beneficiarios pendientes podrán cobrar a la brevedad, y desde el organismo solicitaron que acerquen su constancia de CBU a la gerencia de seguros si es que no lo hicieron al iniciar el trámite.