INDEPENDIENTE SE PRONUNCIÓ TRAS LOS INCIDENTES ANTE UNIVERSIDAD DE CHILE: «LA VIOLENCIA NO NOS REPRESENTA»
El Rojo se expresó en sus redes sociales tras la suspensión del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Independiente emitió un comunicado oficial luego de la suspensión del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, en el que se registraron graves hechos de violencia en las tribunas.
En el escrito, el Rojo condena enérgicamente los incidentes que obligaron a cancelar el encuentro y asegura que activó de inmediato los protocolos de seguridad, coordinando con las autoridades y con la organización del torneo. “Desde el primer momento, el Club dispuso asistencia médica a las personas lesionadas y continuará colaborando plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible”, señala el comunicado.
El club aclaró que los hechos se iniciaron en el sector visitante, donde se atacó el sistema de cámaras de seguridad y se arrojaron proyectiles hacia los socios locales. Luego, grupos locales respondieron con agresiones, generando un clima de caos que derivó en la suspensión definitiva del partido.
La Institución aseguró que rechaza toda forma de violencia, provenga de quien provenga, y adelantó que trabajará para que cada responsable sea identificado y sancionado. Además, los directivos del club, incluido el presidente y el secretario general, viajaron a Paraguay para representar al club ante la CONMEBOL y definir las implicancias deportivas del incidente.
El comunicado completo de Independiente luego de los incidentes
«El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini, que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra Institución y la Universidad de Chile, por parte de CONMEBOL.
Desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a los personas lesionadas en total cumplimiento del Manual CONMEBOL. Por otro lado y tal como lo hemos hecho hasta ahora, continuaremos colaborando plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados.
Reiteramos con total claridad: rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga.
El Club trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante. Reclamaremos a los responsables y terceros los daños materiales ocasionados en nuestras instalaciones. Al mismo tiempo, el Presidente y el Secretario General del Club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo.
A nuestras socias y socios: entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido. Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente.
Por ello, para este partido trabajamos en conjunto con CONMEBOL, A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile poniendo a disposición de la organización un operativo que cumplía en todo con la normativa vigente y con las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones. Sin embargo, no alcanzó para contener la desmedida violencia desplegada anoche por quienes, lejos de los valores que deben primar en el deporte, eligieron la agresión y pusieron en riesgo la integridad de miles de personas que fueron al estadio a alentar y disfrutar de un espectáculo deportivo.