SAN MARTIN – INCAUTAN PRODUCTO CÁRNICO NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO

La carne era trasladada en una camioneta sin la cadena de frío correspondiente.

El personal del Departamento de Seguridad Rural en conjunto con los de la Comisaría local realizó un operativo preventivo en la avenida San Martín al 800 aproximadamente. Allí, demoraron el paso de una camioneta guiada por un hombre de 44 años acompañado de otro de 37.

Los agentes inspeccionaron la parte trasera del rodado, que se encontraba tapado con una lona y hallaron varios cortes de carne recién faenada. Al consultar sobre la procedencia de la misma, no supieron brindar información y mediante lo dispuesto por la magistratura en turno, incautaron la totalidad dando intervención al médico veterinario quien adujo que la carne era no apta para el consumo humano.

Trasladaron lo incautado hasta la dependencia rural y los ciudadanos fueron notificados en la causa continuando en libertad.

