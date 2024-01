IMÁGENES ZONA INTERIOR JUAN JOSE CASTELLI “VARIOS HECHOS ESCLARECIDOS, ELEMENTOS RECUPERADOS, LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO”

Funcionario policial de la COMISARIA de TRES ISLETAS en fecha 20/01/24 a horas 09:00 recepciona una denuncia penal por S/ HURTO que damnifica a la ciudadana: CORONEL NANCY ADRIANA, domiciliada en B° Oeste, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron a su domicilio y le sustrajeron (01) Lavarropa, color blanco de plástico, (01) Ventilador de pie, color negro, (01) Pava eléctrica de acero inoxidable. En consecuencia en forma inmediata se inicia tareas investigativa y se logra dar con los elementos sustraídos, los cuales se hallaban escasas cuadras del domicilio de la denunciante, en un sector de malezas del mismo barrio, se recepciona testimonio a los vecinos quienes informaron que personas desconocidas en horas de la madrugas lo dejaron oculto en el lugar

Personal del DEPARTAMENTO 911 DE JUAN JOSE CASTELLI en fecha 20/01/24 a horas 09:30 en circunstancias estar circulando sobre B° Sarmiento de esta ciudad, observaron a dos sujetos que transportaban, auto-parte de motocicleta. Al identificarlos dijeron ser los ciudadanos con iniciales S M, Arg., 20 años con domicilio en Villa Río Bermejito, y S D, Arg., 19 años, con domicilio en la localidad de Villa Río Bermejito, quienes poseían en su poder (01) motor de motocicleta marca Zanella, 110 CC. (02) ruedas a rayos, (02) amortiguadores, (01) carburador, (01) filtros de aire, (01) palanca de cambio, (02) patadas de encendido, (01) cable de acelerador, (01) cadena de moto, (01) cadena de distribución (01) celular marca Motorola y (01) Tablet, marca KASSEL, color negra; al solicitarle procedencia de aparatos electrónicos mismos adujeron que era prestado; en cuanto a los elementos trasportados ( moto partes)manifestaron que eran de una motocicleta abandonada y por dudosa procedencia se procedió a realizar el secuestro preventivo de elementos mencionados. Consultado al Fiscal en turno Dr. GERONIMO AGUSTÍN ROGGERO, dispuso que los ciudadanos sean identificados en causa Sup. Encubrimiento por Receptación, y tanto los elementos permanezcan en carácter de secuestro en esa unidad de Orden Público.



Asimismo el personal de ese Departamento en fecha 19/01/24 en horas 14.:00 aproximadamente, en circulación sobre Chacra N° 69 (B° El Pato), Chacra 66 y B° Curishi, tomaron conocimiento por vecinos que cuatro sujetos estarían queriendo vender a bajo costo dos bicicletas y con los datos aportados por vecinos del lugar, se procedió a realizar operativo cerrojo en el B° Curishi y se logra observar a cuatro sujetos quienes al notar la presencia policial emprenden rápida huida a pie y en los rodados, logrando la rápida demora, siendo identificados con inícieles A C, Arg., 27 años, A J L, Arg., 20 años, M F M de 19 años y un menor, quienes tenían en su poder las bicicleta que interesaba en la causa Caratulada «AYELEN ELISABET KOCOTOVICH S/DCIA. P./ SUP. HURTO, ante tal situación se procedió a comunicar a la fiscalía en turno quien dispuso que los mayores sean notificados aprehensión y posterior a reconocimiento, los secuestro sean entregado a su propietario.



Funcionario Policial de la Comisaria Misión Nueva Pompeya en fecha 20/01/24 a horas 13:00 toma conocimiento por parte de la ciudadana ZALAZAR LUCIA que los ciudadanos con iniciales R L, criollo mayor de edad junto al ciudadano con iniciales R E E, criollo, de (27) quien portaba un arma de fuego similar a escopeta, habrían provocado un incendio en una vivienda de su hijo ARANDA SERGIO DAMIAN. Inmediatamente Personal Policial se abocó a tareas investigativas y tras recorridas y rastrillajes en zona boscosa logró la aprehensión de R L N, (19) y R E E, criollo, de (27 y en poder de los mismos se y secuestro de (01) Carabina tipo rifle cal. 22, culata de madera en consultado al Fisc. Investigación de esa localidad Local a/c. Dr. MARCELO OSCAR SOSA.- Fiscalía del Juzgado Multifuero de Misión Nueva Pompeya, dispuso que ambos ciudadano sean notificados aprehensión SUP. AMENAZAS C/ARMA DE FUEGO Y DAÑOS

Personal policial de la Comisaria Segunda de Juan José Castelli en fecha 19/01/24 a horas 15: 30 aprox, recepciona una denuncia por parte de la ciudadana ALCARAZ NORMA ISABEL dda. B° Chacra 66, manifestando que en fecha 19/01/224, horas 18:00 aprox., salió de su vivienda dejando sin morador regresando en la fecha a horas 09:00, constatando que personas desconocidas previo ejercer violencia en la puerta, ingresaron a su morada y le sustrajeron (01) radio portátil, color gris, marca no recuerda, (01) anafe eléctrica de dos hornalla, color blanco, (01) pava eléctrica, marca ATMA, 1,5 Lts., color blanca, (01) tubo de gas, color amarillo, 10 kg, (04) acolchados de dos plazas, (04) sabanas de algodón de dos plazas, (01) olla, tapa de vidrio, tamaño grande, color marrón, marca no recuerda, (01) colchón de 1 plaza, (02) colchones de ½ plazas, (02) sillas de maderas, en consecuencia el personal de esa unidad esta rápidamente se abocaron a realizar tareas investigativas donde se procedió al secuestro (01) anafe eléctrico, color blanco, (01) pava eléctrica, marca ATMA, color blanco, (01) sabana de dos plazas, y la suma de $ 4.700 pesos, estos elementos se encontraban bajo el poder de los ciudadanos, con iniciales J G S, de (22)años y J D F, (criollo), y en la requisa de estos ciudadano en la unidad, entre las prendas de vestir se encontró un envoltorio de polietileno color negro, el cual contenía una sustancia vegetal color verde amarronada, con olor característico a marihuana, ante esa situación se dio intervención al personal Div. Op. Drogas Interior J.J.C., quienes realizaron la prueba de campo, arrojando resultado positivo a MARIHUANA, con un pesaje de 25 gramos. El Fiscal interviniente dispuso se notifique Aprehensión ambos ciudadanos en causa “SUP. ROBO”, en cuanto al estupefaciente se dio intervención a la fiscal antidroga a/c Dra. ARIVACHALA VIOLA, quien ordeno que se los identifique en causa por “SUP. INFRACION A LA LEY 23.737 ESTUPEFACIENTE”.



Fecha 20/01/24

Personal Policial de la Comisaria Primera juan José Castelli a las horas 09:30 tomó conocimiento de un siniestro vial en avenida San Martin y calle Padre Lauth – siendo participe (1) automóvil Peugeot 2008 Bordó y motocicleta Honda Wave 110 color roja. El Automóvil, era guiado por el ciudadano con iniciales J C L (80A) quien resultó ileso y la otra parte participe del siniestro fue una motocicleta guiada por J C L (60A), quien resultó lesionado y fue trasladado en ambulancia al hospital local, posteriormente se recabo el informe médico y el DR de guardia del hospital informo que “AL EXAMEN FISICO PRESENTABA CONTUSION SIMPLE EN CODO DERECHO E INFLAMACION EN MUÑECA, UBICADO EN TIEMPO, ESPACIO Y FORMA, NO PRESENTABA ALIENTO ETÍLICO. Al realizarse RX por traumatólogo. Diagnostico “FRACTURA MUÑECA DERECHA. SE LE REALIZO YESO Y SE DIO ALTA MEDICA” Interiorizado fiscal interviniente, dispuso que se recepcione declaración de damnificado al conductor del motovehículo, y al conductor del automóvil se le notifique acta identificación y previa acreditación propiedad, se haga entrega de rodados a sus propietarios.



Funcionario Policial del Departamento 911 de Juan José Castelli realizando tareas preventivas e identificación de personas, en la fecha a horas 14:00 aprox, en AV. Güemes Y AV. Héroes de Malvinas procedió a realizar cacheo de rutina sobre el ciudadano con iniciales M E Q, 18 años, ddo. ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, a quien se le solicitó que exhiba (1) mochila la cual poseía en su hombro, donde al poner a la vista, se observó que en uno de sus bolsillos tenía varias ramas con olor característico a cannabis sativa (marihuana). Seguidamente se solicitó colaboración de Personal – Div. Drogas Peligrosas Interior, quien realizo prueba de campo arrojando resultados positivo con un pesaje (9 nueve) gramos. Consultado Dra. ARECHAVALA VIOLA – Fisc. N° 2 Antidrogas de Rcia. Dispuso conducción del masculino, en tal circunstancia se procedió a realizar el secuestro de la sustancia y la conducción del masculino.



Funcionario policial de la Comisaria de Tres Isletas en fecha 20/01/24 a horas 17:30, recepciona una denuncia por parte del ciudadano MARTÍNEZ RAMÓN, 45 años, ddo. B° quien dio cuenta que en la fecha a horas 14:00 aprox, personas desconocidas ingresaron al interior de su finca y sin ejercer violencia le sustrajeron (01) bomba centrifuga, marca GAMMA, color roja con detalles celeste, de ½ HP, (01) prolongador eléctrico, tipo taller color negro de 10 metros aprox. en consecuencia el personal de la guardia de prevención, tras realizar tareas investigativa, logro dar con el bien denunciado en una zona baldío de la Quinta Sánchez de esa ciudad. Se labro acta de secuestro se puso en conocimiento al fiscal en turno quien dispuso, previa acreditación de propiedad sea entregado los elemento a su propietario

