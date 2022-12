HUBO INCIDENTES EN FRANCIA TRAS PERDER LA FINAL DEL MUNDIAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Un total de 227 personas fueron arrestadas en Francia, 47 de ellas en París y sus alrededores, durante disturbios ocurridos tras la final del Mundial de Qatar 2022, que ganó la Argentina contra Francia por penales. La información la dio a conocer el Ministerio del Interior francés.

En ese contexto, las fuerzas de seguridad desplegaron 14.000 policías y gendarmes por todo el país, incluyendo los 2.750 agentes en París, luego de los antecedentes registrados tras cuartos de final, contra Inglaterra, y la semifinal, contra Marruecos, cuando también se registraron incidentes.

En la avenida de los Campos Elíseos de la capital, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con botellas y fuegos artificiales, y respondieron con gases lacrimógenos, según observaron periodistas de la agencia de noticias AFP.

También se produjeron disturbios en Lyon (centro-este), Burdeos (suroeste), Niza (sureste) y Béziers (sur). En Lyon, el diario Le Progrès cuenta cómo en el centro de esa ciudad se reunieron «grupos de alborotadores» en la icónica plaza Bellecour, espacio habitual de las celebraciones, donde también lanzaron morteros de artificio, quemaron papeleras y saquearon algunas tiendas, lo que llevó a las fuerzas del orden a intervenir.

De hecho, la Prefectura (delegación del Gobierno) explicó en su cuenta de Twitter que los participantes en los disturbios dirigieron proyectiles contra los agentes, que respondieron «de forma proporcionada para dispersar a los individuos hostiles».

En la práctica, utilizaron gases lacrimógenos y un camión equipado con un cañón de agua a presión y procedieron a varios arrestos. Varios policías resultaron heridos leves en unos incidentes que, según la Prefectura, concluyeron hacia las 22 horas.

En la ciudad de Grenoble se produjeron incidentes desde poco después del final del partido de la final del Mundial de Qatar.

El periódico Le Dauphiné Libéré precisa que se quemaron papeleras y contenedores con los que se obstruyeron las vías del tranvía y se lanzaron proyectiles de artificio contra las fuerzas del orden, que conforme avanzaba la noche intervinieron para retomar el control de los principales cruces.

En Niza, hubo altercados en el centro en torno al sector Jean Médecin, indicó el alcalde de la ciudad, Christian Estrosi, que en su cuenta de Twitter hizo notar que las fuerzas del orden estuvieron «plenamente movilizadas para garantizar la seguridad».

Estrosi condenó «con la mayor firmeza las acciones de los delincuentes que atacaron a las fuerzas del orden y quemaron contenedores» y pidió «sanciones duras».

Lionel Scaloni: «Somos justos vencedores»

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa tras el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022, donde afirmó que fueron «justos ganadores», y avisó que Messi «tiene guardada la 10 para el próximo Mundial».

“Creo que todavía no nos dimos cuenta. Nosotros que vivimos de eso, estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas. Ellos reaccionaron, es mérito de ellos”, señaló en referencia al logro obtenido.

En la conferencia de prensa ante periodistas de todo el mundo, Scaloni se refirió al partido ante Francia en la final. «Ahora más tranquilo, es que me gustaría hablar del partido, y no solamente de que somos campeones del mundo. Fue una locura. Me queda el mal sabor de boca de no haber podido cerrarlo en los 90 minutos. Hicimos un gran encuentro. Ahora, la sensación es la mejor. La verdad que no estaba en los planes míos ser campeón del mundo. Y lo somos. Somos justos vencedores”.

“Sinceramente, lo que vengo diciendo y no lo voy a cambiar. Este equipo juega para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos, no hay individualidades. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país», sostuvo sobre el grupo, y agregó: «Estos chicos se brindaron al máximo y ganaron porque entendieron lo que había que hacer dentro de la cancha. Hoy fuimos campeones merecidamente. Solamente en contadas ocasiones nos pusieron en aprietos”.

