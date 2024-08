HOSPITAL PERRANDO: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ EL NUEVO SERVICIO DE PATOLOGÍA MAMARIA

El gobernador Leandro Zdero, acompañado, este lunes, por el ministro de Salud, Sergio Rodriguez y el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez dejó inaugurado, esta mañana, el flamante servicio de Patología Mamaria en el Hospital Julio C. Perrando. “Por primera vez Patología Mamaria va a tener su lugar, antes andaban en diferentes consultorios, en diferentes dependencias, tratando de atender y esto, tan esencial para todas las mujeres de toda la provincia, hoy van a tener ya su lugar propio con los consultorios, estableciendo diagnóstico, tratamiento y todo el personal también en un solo lugar, en un lugar también que estratégicamente está muy bien ubicado para las consultas de diferentes áreas, así que este es un logro del Ministerio de Salud Pública que viene trabajando articuladamente con la dirección del hospital, con el área de Patología Mamaria y la verdad que muy contentos, no solamente porque los profesionales van a estar en condiciones y porque hemos recuperado un edificio que estaba destinado casi a un depósito, y hoy realmente con instalaciones muy cómodas desde la sala de espera hasta cada uno de los consultorios para el tratamiento y en este sentido fundamentalmente para las pacientes, para toda esa población que viene a tratarse aquí en la ciudad de Resistencia, en el Hospital Perrando”- manifestó el Gobernador.

Sobre esta inauguración, además agregó el primer mandatario provincial: “Las inversiones lo hemos hecho desde el gobierno provincial con recursos propios, e iremos paso a paso recuperando cada una de las áreas, pero también ordenando un sistema que estaba deteriorado, anárquico y que durante mucho tiempo no había sido fortalecido el sistema de salud en nuestra provincia. De parte de los profesionales, me transmitieron primero emoción, después agradecimiento y de parte nuestra una valoración a la tarea que hacen porque la verdad que estaban trabajando de manera incómoda en diferentes dependencias, hoy ya van a tener su lugar propio, su sede propia, aquí la población de patología mamaria va a poder hacer los tratamientos correspondientes y la verdad que hemos recibido no solamente el agradecimiento y en ese agradecimiento nosotros también se lo devolvemos en la tarea cotidiana que hacen por estar atendiendo muchísimas mujeres del interior provincial, del área metropolitana y para la prevención también de todo lo que refiere a patología mamaria”- señaló.

El anteproyecto contempla todas las consideraciones arquitectónicas constructivas necesarias que hacen a una intervención moderada, aprovechando al máximo la capacidad instalada y al mismo tiempo, garantizando las instalaciones adecuadas para el buen funcionamiento del Servicio.

Con este criterio se realizó la propuesta que alberga las necesidades mínimas del servicio: 3 consultorios médicos, 1 sala de Procedimientos, 1 de enfermería, 1 oficina para el personal, 1 baño público (adaptado para personas con discapacidad) 1 baño para el personal y también se tuvo en cuenta la cantidad de gente que se atiende en el servicio, que demanda una sala de espera propia con acceso independiente.

MINISTRO DE SALUD: “MEJOR ATENCIÓN PARA LAS PACIENTES Y UN MEJOR LUGAR DE TRABAJO PARA LOS PROFESIONALES”

Por su parte el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, manifestó: “todo lo que nosotros podamos hacer siempre será en beneficio de los pacientes. Cuando uno mejora las condiciones de trabajo de los equipos de los profesionales de salud, indudablemente va a mejorar la atención al paciente y esto se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Este lugar, en condiciones, recién hoy les permite tener un trabajo muy integrado, donde hay un seguimiento de los pacientes, pero también un diagnóstico precoz y una consejería más un trabajo inicial.

Entonces, creemos que la mejoría de esta situación y estas informaciones de inicio son en beneficio de la gente para darle mayor comodidad para la recepción y para que los profesionales”- concluyó el funcionario provincial.

Acompañaron al Gobernador, los ministros de Salud, Sergio Rodríguez; de Infraestructura, Hugo Domínguez; la diputada provincial Laura Bisonni; la subsecretaria de Salud, Antonieta Cayré; el subsecretario de Salud Rafael Meneses, autoridades y personal del Hospital Perrando.

