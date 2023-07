HISTÓRICO: CHACO EMITIÓ EL PRIMER BONO SOCIAL, VERDE Y SUSTENTABLE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Se destinarán a financiar proyectos con impacto ambiental positivo, entre ellos, la construcción de una nueva estación transformadora en la zona Norte de Resistencia.

El gobierno provincial emitió el jueves 13, el primer bono social, verde y sustentable del Chaco, que será destinado en forma directa a proyectos de infraestructura ejecutados por la empresa eléctrica Secheep; con Fiduciaria del Norte, en su rol de fiduciario del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica, en articulación con el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, y con certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Se trata de una iniciativa inédita, ya que, con esta operatoria, el Chaco será una de las primeras provincias argentinas en emitir este tipo de bono, que constituye una clase específica de instrumento en el cual los recursos son utilizados exclusivamente para el financiamiento de proyectos con impacto ambiental positivo.

La emisión fue posible gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, Secheep y Fiduciaria del Norte SA se estructuró la Serie XIII del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica.

Con la licitación, se captaron 400 millones de pesos, pagaderos en 24 meses, con 6 meses de periodo de gracia para el pago de capital, a una tasa badlar + 400 puntos básicos, con un máximo de 120% y un mínimo de 80%, licitándose precio, el que fue de $0,945 por cada V/N AR$1.

En este sentido el ministro Pérez Pons, comentó que “los fondos obtenidos serán destinados a la extensión de la red de distribución eléctrica, que permitirá prestar el servicio a un mayor número de chaqueñas y chaqueños, generando un impacto positivo en la eficiencia energética y en su calidad de vida”. Por otra parte, en relación a los mercados el jefe de la cartera económica, destacó que “a pesar del contexto macroeconómico por el que atraviesa el país, se obtuvo el máximo resultado, demostrando que el mercado de capitales considera confiable a los productos estructurados en la provincia”.

Los colocadores que intervinieron en la operación fueron Puente Hnos SA, la Bolsa de Comercio del Chaco SA, SBS Trading SA, el Nuevo Chaco Bursátil SA; mientras que First Capital Market SA fue sub-colocador y el Nuevo Banco del Chaco SA agente de cobro.

En la operación, el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la Provincia actuó como organizador y auditor técnico; Fiduciaria del Norte SA como fiduciario y emisor, mientras que Secheep como patrocinador, fiduciante y agente de cobro delegado.

El presidente de Fiduciaria del Norte, Fernando Ventureira, destacó que “es una emisión particular no solo por el monto obtenido y ofertas recibidas, que superaron el monto máximo de emisión, sino también porque es la primera emisión verde de la Provincia, por lo cual nos sentimos muy orgullosos de poder acompañar al gobierno provincial en este hecho histórico”. Asimismo, agregó: “Quiero destacar el rol de Chaco Bursátil como colocador que fue fundamental para captar fondos en este producto financiero”.

Bonos Sociales, Verdes y Sustentables

Este bono se emitió en el panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA). Para lograrlo, debió cumplimentar los lineamientos de Bonos Sustentables, los Principios de Bonos Sociales y los Principios de Bonos Verdes publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (“ICMA”, por sus siglas en inglés) y la Guía de Bonos Verdes Sociales y Sustentables de ByMA.

También fueron considerados los requisitos y guías emitidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), superándose un proceso de revisión externa independiente, a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que constató que la emisión cumple con los lineamientos referidos al uso de los fondos, evaluación y selección de proyectos, gestión de los recursos y publicación de reportes.

Características técnicas del proyecto

Los 400 millones de pesos captados, serán destinado a la construcción de una estación transformadora en 133/33/13,2 KV “San Diego”, que se erigirá en la zona norte de Resistencia.

La nueva planta, clave para elevar la infraestructura eléctrica en la zona norte y centro del Gran Resistencia, “se vinculará y complementará a la megaobra de la estación transformadora Puerto Vilelas, ubicada en el sur de la capital chaqueña, así como la línea de alta tensión en 132 KV que une a dicha planta con la estación de Puerto Bastiani”, señaló el presidente de Secheep, Gastón Blanquet.

“La ejecución del proyecto implica múltiples beneficios ambientales y sociales, por ejemplo la reducción de pérdidas eléctricas en un 33% -logrando mayor eficiencia energética-; la sustitución de generación térmica diésel para abastecer la demanda pico y evitando necesidades futuras de las mismas; y el acceso a energía de calidad, con mejores niveles de tensión, mayor disponibilidad para abastecer de energía eléctrica a una zona con mucho potencial de expansión demográfica, posibilitando asegurar el servicio en suministros críticos, por ejemplo, los hospitales Pediátrico y Perrando”, agregó Blanquet.

Este proyecto está vinculado al seguimiento y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, como ser energía asequible y no contaminante, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, tender a ciudades y comunidades sostenibles, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Certificación de la UTN

La Unidad de Estudios y Certificaciones Ambientales, Sociales y de Gobernanza de la Universidad Tecnológica Nacional certificó los valores fiduciarios en los términos de los Lineamientos para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verde y Sustentables en Argentina.

El informe de la UTN destaca que la emisión del Tramo XIII del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica, coincide con los Lineamientos de Bonos Sustentables (“SBG”, por sus siglas en inglés), los Principios de Bonos Sociales (“SBP”, por sus siglas en inglés) y los Principios de Bonos Verdes (“GBP”, por sus siglas en inglés) publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y la Guía de Bonos Verdes Sociales y Sustentables de ByMA.

Asimismo, resalta como beneficios ambientales y sociales esperados del Proyecto, la reducción de pérdidas eléctricas (eficiencia energética), el acceso a servicios de energía para nuevos usuarios y la mejora en la calidad de servicio.

