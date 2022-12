HENRY CAVILL SE DESPIDE DE SUPERMAN: EL MOTIVO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Henry Cavill ya no volverá a interpretar a su icónico personaje de Superman, con el que causaba suspiros, por decisión de los directores de DC Studios, James Gunn y Peter Safran.

Tras mantener una reunión con el actor, los directivos le comunicaron que no será tenido en cuenta para el papel en la próxima entrega de Superman.

Así lo comunicó el propio Cavill en sus redes sociales: “Acabo de tener una reunión con #JamesGunn y #PeterSafran y son noticias muy tristes para todos. Después de todo, no regresaré como #Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi retorno en octubre, antes de eso, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que pasa», reconoció el actor.

Además, aseguró que respeta la decisión de Gunn y Safran y les deseó «a todos quienes estén involucrados con el nuevo universo, la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas».

Por último, el actor se dirigió a sus fanáticos y les dijo: «Para aquellos que han estado a mi lado durante estos años… podemos estar de luto por un tiempo, pero luego tenemos que recordar… Superman sigue dando vueltas. Todo lo que él representa sigue existiendo. Mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes», aseguró.

Por su parte, los directores de DC Studio explicaron que la nueva película se centrará “en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill».

De todas maneras, aseguraron que se reunieron con Henry, de quien se autodenominaron como «grandes fanáticos», donde dialogaron «sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.

Cavill debutó en el traje de Superman en 2013 en Man of Steel de Zack Snyder, al igual que lo hizo en Batman v. Superman: Dawn of Justice y Justice League, del mismo director.

Argentina, 1985, fue nominada a los premios Globos de Oro

La película «Argentina, 1985», que tiene como protagonistas a Ricardo Darín y Peter Lanzani fue nominada a los premios Globo de Oro, para la categoría ‘Mejor película extranjera’.

Así lo anunciaron desde la cuenta oficial de uno de los galardones más importantes de la industria cinematográfica de Estados Unidos.

Junto a la película argentina que aborda los Juicios a las Juntas militares de la última dictadura, se encuentran nominados dentro de la categoría: RRR, de India; All Quiet on the Western Front, de Alemania; Decision to Leave, de Corea del Sur; y Close, coproducción de Bélgica, Francia y Países Bajos.

El ganador se conocerá el próximo 10 de enero en Los Ángeles, donde se revelará cuál es el film que perfila para entrar a la terna de los premios Oscar, la más importante de las estatuillas que se entregan en la industria audiovisual.

Relacionado