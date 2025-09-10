¿HAY CLASES EN EL DIA DEL MAESTRO?

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, una efeméride que homenajea a Domingo Faustino Sarmiento. Con motivo del festejo, maestros y alumnos de todo el país podrán disfrutar de un día de descanso este jueves. Sin embargo, la medida no alcanza a todos los alumnos.

El jueves 11 de septiembre será feriado escolar en todo el territorio nacional, pero solamente para los maestros y alumnos de las escuelas primarias.

Quienes asisten y trabajan en secundarias y universidades tendrán clases de forma normal. La oportunidad de disfrutar de un día de descanso será el Día del Estudiante, que se festeja el 21 de septiembre, y que este año cae domingo.

Vale aclarar que se trata de un asueto educativo y no de un feriado nacional, por lo tanto, no afecta al resto de los sectores laborales.

Por qué se celebra el Día del Maestro y qué relación tiene con Sarmiento