¿HAY CLASES EN EL DIA DEL MAESTRO?
El jueves será una jornada especial para docentes y estudiantes. Sin embargo, no todos los alumnos estarán alcanzados por el asueto.
Por qué se celebra el Día del Maestro y qué relación tiene con Sarmiento
Sarmiento fue un referente en la región, tanto en el ámbito político como educativo. Se formó de manera autodidacta y se dedicó a la política, desempeñándose como concejal, senador y gobernador de la provincia de San Juan.
Luego, en 1868, fue electo presidente de la Nación y ocupó el cargo hasta 1874. Durante su mandato, Sarmiento creó más de 800 colegios e ideó leyes, programas e institutos orientados a la expansión educativa.
En 1884, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, logró que se sancione la Ley N°1420, la cual estableció que la educación debía ser universal, gratuita, obligatoria y laica.
En su honor, en 1943 se realizó la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá, donde se decidió ponerle conmemorar el Día del Maestro cada 11 de septiembre.