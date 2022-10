HANDBALL: LOS GLADIADORES LLEGAN A CHACO A DISPUTAR LA COPA CONFRATERNIDAD

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La Selección Argentina de Handball “Los Gladiadores” llega a Resistencia para disputar la Copa Confraternidad Binacional «Javier Pérez Kohut» con su par de Paraguay. Además, se realizarán dos entrenamientos abiertos y el cuerpo técnico brindará una clínica para entrenadores locales.

La gira tendrá lugar el lunes 3 y el martes 4 de octubre, y es organizada por el Gobierno del Chaco, a través del Instituto del Deporte. La Confederación Argentina y la Asociación Chaqueña de Handball cuentan con el apoyo de el Club Atlético Chaco For Ever que será anfitrión del evento.

La Copa se disputará el martes 3 en el Microestadio ”19 de Febrero”, con un partido preliminar entre las Selecciones de Chaco y Pilar (Ñeembucú) a las 18, Y, el encuentro con los anfitriones de los Odesur será a las 21 horas con transmisión en vivo de ChacoTV. Así los anunciaron en conferencia de prensa el Presidente del Instituto del Deporte Osvaldo Pérez Cuevas, el Presidente de la Asociación Chaqueña de Handball Pablo Mujica y el Presidente de Chaco For Ever, Héctor Gómez.

Gómez remarcó que “para nosotros es un orgullo ser anfitriones de este evento internacional porque Chaco For Ever es pionero en la disciplina y nos ha dado muchas satisfacciones a nivel nacional. Es posible gracias al trabajo conjunto del Estado, de las federaciones y los clubes se logran cosas importantes».

Por su parte, Mujica destacó que “no puede medirse la satisfacción que nos da que los chicos del handball chaqueño tengan la posibilidad de ver a su selección en su provincia y en forma gratuita. Y además es el mejor homenaje que podemos hacer a Javier Pérez Kohut que fue técnico de las selecciones de Chaco y Pilar y que tenía una relación fraterna con el pueblo paraguayo donde fue bicampeón nacional».

La Selección Argentina vuelve a visitar el interior en su preparación para los próximos objetivos, tal como lo hizo en junio, cuando disputó y ganó en Alta Gracia, Córdoba, la Copa Tres Naciones ante Paraguay —victoria 52:12— y Uruguay —triunfo 37:19—.

Será la gira previa de los conducidos por Guillermo Milano a los Juegos Odesur que se realizarán en Asunción y que entregará plazas para los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, el inicio del camino olímpico rumbo a París 2024.

La Copa Confraternidad Binacional lleva el nombre de Javier Pérez Kohut en homenaje al reconocido entrenador fallecido en enero de este año, quien llevó a Chaco a la máxima categoría en el Torneo Argentino «A» masculino en 2015 y al club Chaco For Ever a ser campeón local en múltiples ocasiones, además de lograr sucesivos ascensos desde la «C» hasta la «A» en Torneos Nacionales masculinos y femeninos. También fue técnico bicampeón nacional con la Selección de Pilar en Paraguay en 2018 y 2021.

Cronograma de actividades en el Club Chaco For Ever:

Lunes 3 de octubre

18 a 19:30: Entrenamiento abierto Selección Argentina

19:30 a 21: Clínica para entrenadores brindada por el Cuerpo Técnico argentino

Martes 4 de octubre

10:30 a 12: Entrenamiento abierto Selección Argentina

12 a 12:45: Atención a la prensa

16: Entrenamiento de Selección Paraguaya (Club Fontana)

18: Selección de Chaco vs. Selección de Pilar (PY)

2: Argentina vs. Paraguay

EL EQUIPO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

-Arqueros: Agustín Forlino (Sedalo), Ignacio Martino (SAG Lomas)

-Extremos: Federico Fernández (San Fernando HB), Santiago Baronetto (Dorrego), Tomás Gallardo (River Plate), Lautaro Robledo (Pinheiros – BRA), Francisco Soto (SAG Villa Ballester).

-Laterales: Juan Federico Gull (AACF Quilmes), Juan Reynaldo Saco (AACF Quilmes), Manuel Sanfelippo (Ward)

-Centrales: Juan Pablo Fernández (San Fernando HB), Pedro Martínez (Ward), Marcos Heredia (Sedalo)

-Pivotes: Mariano Cánepa (SAG Villa Ballester), Francis Acosta (River Plate)

EL EQUIPO DE LA SELECCIÓN CHAQUEÑA

Andrés Frías (Mirbeo), Javier Ratti (Chaco For Ever), Martín Maidana (Chaco For Ever), Uriel Guerra (Salesianos), Matías Almirón (Juventud), Maximiliano Sánchez (San Roque), Santiago Dellamea (CEF N° 23), Julián Luque (Chaco For Ever), Humberto Flekestein (CEF N° 23), Lucas Ramirez (CEF N° 23), Ariel Cuenca (Chaco For Ever), David Fernández (Club Fontana), Agustín Martínez (San Roque), Lucas Rodriguez (CEF N° 23), Matías Masachs (Chaco For Ever), Gonzalo Palma (Salesianos), Leonardo Neriz (Chaco For Ever), Nahuel Gómez Martínez (Salesianos), Ramiro Frías (Chaco For Ever), Ian Grnja (San Roque)

