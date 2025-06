HABLÓ EL PADRE DE UNOS DE LOS CHICOS SANCIONADOS POR LA FOTO CON UNA FIGURA DE CENTRAL: “MI HIJO EN NEWELL’S NO JUEGA MÁS”

La foto de los seis chicos de las infantiles de Newell’s con Ignacio Malcorra La foto de los seis chicos de las infantiles de Newell’s con Ignacio Malcorra

El conflicto alrededor de la categoría infantiles del club Newell’s Old Boys sigue generando repercusión luego de que seis chicos de nueve años fueran sancionados por fotografiarse con Ignacio Malcorra, una de las figuras de Rosario Central, tras un partido del torneo solidario disputado en Semana Santa.

Uno de los padres de los nenes, que preservó su identidad para resguardar al menor, fue contundente en su análisis de lo sucedido. “La decisión no fue para protegerlos, porque los nenes fueron sancionados. Primero está su integridad emocional, mi hijo nunca más va a poner un pie en Newell’s”, expresó en diálogo con el diario La Capital. Además, detalló cómo se dieron los hechos: “En Semana Santa los chicos jugaban la fecha del torneo solidario contra Defensores de Funes y dio la casualidad que en ese equipo juega el hijo de Malcorra. Cuando terminó el partido los chicos salieron corriendo y, como cualquier nene cuando ve a un futbolista profesional, quisieron sacarse una foto”.

“El Jueves Santo fue la última vez que los chicos tuvieron actividad con Newell’s y después nos mandaron un mensaje para tener una reunión de carácter urgente con la gente de coordinación de Malvinas”, explicó el padre de uno de los infantiles sancionados. ¿Qué sucedió en el encuentro? “Ellos ya tenían la medida tomada. Estaba Juan Álvarez y los coordinadores de Malvinas, y nos dijeron que era para apaciguar las aguas porque se había armado mucho revuelo y había hinchas de Newell’s que querían hacer una movilización en Malvinas para amedrentarnos a nosotros, para que nos fuéramos del club porque no entendíamos lo que es Newell’s”.

Durante su descargo, el padre dejó en claro que la medida fue impuesta sin consenso: “La sanción no fue consensuada con nosotros, ya la tenían decidida. Les sacaron hasta la beca a los chicos”. Y afirmó: “Yo por los demás padres no opino, pero mi hijo en Newell’s no juega más. Desde los cinco años que juega en el club, pero primero está su integridad emocional, mi hijo nunca más va a poner un pie en Newell’s. Y él tampoco quiere jugar más en el club”.

Por su parte, el coordinador de la Escuela Islas Malvinas Carlos Panciroli, se refirió a lo ocurrido: “Se les quitó la beca, pero todo fue consensuado con los padres que estuvieron de acuerdo con la medida. Los chicos son las víctimas porque la foto la generaron los padres. Esto que se decidió es un correctivo interno para que no se repitan estos errores de subir fotos. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no con la ropa de Newell’s. Hay que respetar el escudo, la camiseta y por eso debíamos sentar un precedente”.

Ignacio Astore, presidente de Newell’s Ignacio Astore, presidente de Newell’s

Desde la institución, el presidente Ignacio Astore explicó la posición oficial de la entidad: “Como presidente del club me senté con los padres y el coordinador de las inferiores. Había angustia, incertidumbre y miedo porque podía alterarse la ciudad por gente que no tiene un pensamiento dentro de los parámetros lógicos, como si sacarse fotos con un personaje futbolístico de otra institución es malo”, dijo el titular de Newell’s en una entrevista con TyC Sports. “Ante eso se tomó la decisión, no de una sanción, sino una medida de tomar precauciones para que ninguno sufra alteraciones en lo físico ni lo psicológico. La decisión fue que los chicos no iban a entrenar. Uno de los padres se puso a llorar con angustia por las amenazas que recibía”, agregó.

Astore insistió en que la reunión se realizó y que “algunos estaban de acuerdo en que no sigan entrenando”. Expuso que “nadie toma medidas de castigo ni nada por el estilo”, aunque reconoció que la viralización de la foto desencadenó amenazas telefónicas contra las familias.

Además, Juan Álvarez, encargado de la Escuela de fútbol infantil, justificó la medida en declaraciones a Radio Cadena 3: “Estas son medidas preventivas para la integridad física de los chicos. Hoy en día, recibimos amenazas, una manifestación, un martes donde no podían entrenar los otros chicos que van”.

Frente a la polémica que se generó en Rosario y que luego se extendió en todo el país, el club leproso emitió un comunicado en el que indicó que “la institución no ha realizado ninguna sanción disciplinaria formal para con los chicos. Los menores en cuestión, que forman parte de nuestras divisiones infantiles, continúan siendo parte del club”. Al parecer, los padres de los chicos apartados tuvieron otro discurso.

Comunicado de Newell’s tras el caso de los infantiles suspendidos Comunicado de Newell’s tras el caso de los infantiles suspendidos

El comunicado de Newell’s tras la polémica:

Ante la repercusión pública de una situación que involucró a niños de nuestra institución, el Club Atlético Newell’s Old Boys desea comunicar lo siguiente:

Lo ocurrido tuvo lugar hace más de 50 días y fue abordado internamente con total responsabilidad. Desde el primer momento, la comisión directiva mantuvo un diálogo abierto y respetuoso con las familias involucradas, priorizando siempre el bienestar de los chicos. En conjunto con los padres, y con el único objetivo de preservar su integridad emocional ante posibles situaciones de hostigamiento, se resolvió pausar temporalmente su participación en los entrenamientos.

Por motivos que desconocemos, en las últimas horas tomó notoriedad pública nacional, pese a tratarse de una situación que ya estaba resuelta en el ámbito del club.

La institución no ha realizado ninguna sanción disciplinaria formal para con los chicos.

Los menores en cuestión, que forman parte de nuestras divisiones infantiles, continúan siendo parte del club.

La semana entrante, la comisión directiva mantendrá una nueva reunión con los padres para continuar escuchando, acompañando y actuando según corresponda.

Newell’s trabaja cada día por un fútbol infantil sano, formativo y respetuoso. Entendemos que la formación va más allá de lo deportivo: también se trata de acompañar, cuidar y ayudar a crecer a las personas.

Nuestro compromiso con la educación viene desde nuestros orígenes con el colegio; es parte de nuestra idiosincrasia y se mantiene hasta hoy como parte fundamental de nuestra cultura.

Cualquier interpretación alejada de estos principios no representa el accionar ni el espíritu de nuestra institución, que se encuentra estrictamente alineada detrás de los valores que se pregonan desde la casa madre del fútbol argentino.